Мякзюм Салахов стал депутатом Госсовета РТ на профессиональной постоянной основе

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Мякзюм Салахов избран депутатом Государственного Совета Татарстана для работы на профессиональной постоянной основе. Решение было принято единогласно на 45-м заседании парламента республики.

«Поступило заявление от Салахова Мякзюма Халимуловича с просьбой избрать его депутатом для работы на профессиональной постоянной основе», – сказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Салахов останется членом Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Ранее он занимал должность президента Академии наук Татарстана. 11 июля на этот пост был избран Председатель Ассоциации содействия цифровому развитию РТ, глава фонда ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов, о чем сообщал «Татар-информ».