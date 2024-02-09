Валерий Фальков: Татарстан принимает активное участие в решении задач Десятилетия науки

Татарстан принимает самое активное участие в решении всех задач Десятилетия науки и технологий, которое ранее объявил Президент России Владимир Путин. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на торжественном собрании, посвященном Дню российской науки.

«В 2022 году в России стартовало Десятилетие науки и технологий. Его ключевые задачи — вовлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, привлечение исследователей и разработчиков к решению важных задач развития общества и страны, повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки», — рассказал глава Минобрнауки.

Фальков отметил, что в Татарстане созданы условия для работы ученых и ведения бизнеса. Более того, органы власти принимают непосредственное участие в развитии сферы исследований и разработок. «Благодаря этому Татарстан занял второе место в Национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов РФ», —подчеркнул он.

Министр заметил, что динамичное развитие науки происходит в университетах республики, где создаются новые исследовательские подразделения, в том числе по федеральным программам.

«Татарстан и расположенные на его территории научно-образовательные организации активно участвуют во всех федеральных программах. В университетах создаются передовые инженерные школы, развивается университетское технологическое предпринимательство. Всё это направлено на привлечение талантливой молодежи в науку и сферу разработок», — констатировал он.

По словам Фалькова, в Татарстане растет удельный вес занятых исследованиями и разработками, а предпринимательский сектор все активнее вкладывается в науку. Он убежден, что всё это результат эффективной работы региона в сфере науки и технологий.

«Ранее считалось, что сфера исследований и разработок — это федеральные полномочия. Хотя мы понимаем, что это условность, потому что как раз в регионах и есть жизнь — распложены университеты, научные организации. И мы по поручению Владимира Путина взяли курс на то, чтобы активно работать со всеми субъектами. Уже пятый год реализуем это поручение», — сказал глава Минобрнауки.

В частности, за пять лет исполнения этого поручения появились не только программы научно-технологического развития, но и система грантовой поддержки, в том числе специальный фонд. «Такие фонды и такая система имеется только у нескольких регионов, в число лидеров входит Татарстан», — сообщил министр.

Он поздравил собравшихся с открытием Года научно-технологического развития в Татарстане, добавив, что «это очень хороший опыт и пример для многих регионов». «Очень значимо, что республика весь год посвящает научно-технологическому развитию. Наука по определению дружественна. И только умение создавать большие коллективы, слышать оппонента, при этом критически относиться к тому, что уже создано, что делают твои коллеги, позволяет достигнуть хороших результатов. Всё это в республике присутствует в полной мере», — заключил Фальков.