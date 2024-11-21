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Минниханов и представители Минюста РФ обсудили расширение «Квартала юстиции»
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с первым заместителем министра юстиции России Евгением Забарчуком и заместителем министра юстиции России Олегом Свириденко. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
В ходе беседы, состоявшейся в Доме Правительства РТ, стороны обсудили вопросы развития сотрудничества Республики Татарстан и Минюста России.
Кроме того, оказалась затронута дальнейшая реализация проекта «Квартал юстиции» в части строительства нового здания регионального центра судебной экспертизы.
Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр юстиции России Константин Чуйченко открыли в Казани «Квартал юстиции» в августе 2022 года.
В этом комплексе административных зданий размещены центры юридической и правовой помощи, Центр содействия развитию гражданских инициатив, Управление Министерства юстиции РФ по РТ. Сюда же со временем переехало Государственное юридическое бюро Татарстана.
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