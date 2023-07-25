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Минниханов и руководство Минюстиции России обсудили проект в Казани «Квартал юстиции»
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с первым заместителем министра юстиции РФ Евгением Забарчуком и заместителем министра юстиции РФ Олегом Свириденко. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Отмечается, что стороны обсудили вопросы взаимодействия республики с федеральным Министерством юстиции по ряду направлений, в том числе в реализации проекта «Квартал юстиции», который был торжественно открыт в Казани в августе прошлого года.
В этом комплексе административных зданий располагаются центры юридической и правовой помощи, Центр содействия развитию гражданских инициатив, Управление Минюстиции России по Татарстану. Также здесь будет находиться музейно-образовательный центр «История юстиции».
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