Минниханов и руководство Минюстиции России обсудили проект в Казани «Квартал юстиции»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с первым заместителем министра юстиции РФ Евгением Забарчуком и заместителем министра юстиции РФ Олегом Свириденко. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы взаимодействия республики с федеральным Министерством юстиции по ряду направлений, в том числе в реализации проекта «Квартал юстиции», который был торжественно открыт в Казани в августе прошлого года.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В этом комплексе административных зданий располагаются центры юридической и правовой помощи, Центр содействия развитию гражданских инициатив, Управление Минюстиции России по Татарстану. Также здесь будет находиться музейно-образовательный центр «История юстиции».