Госюрбюро Татарстана переехало в «Квартал юстиции» на ул.Хади Такташа в Казани

Государственное юридическое бюро Республики Татарстан переехало в «Квартал юстиции» и теперь располагается по адресу: Казань, ул. Хади Такташа, дом 124, корпус 2. Об этом сообщает Минюст РТ.

Госюрбюро работает с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 с перерывом с 13.00 до 13.45. За бесплатными юридическими консультациями также можно обратиться по телефонам: +7(843)598-40-55, +7(843)598-40-46, +7(843)598-40-53.

Ранее министр юстиции РТ Рустем Загидуллин отмечал, что учреждение будет координировать всех участников бесплатной юридической помощи, а правовая консультация будет оказываться всем обратившимся вне зависимости от категории. Особое внимание в своей работе Госюрбюро уделяет правовой помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

Госюрбюро республики было открыто в рамках национального проекта «Демография» по линии сохранения благополучия людей в Казани. Бюро является подведомственным учреждением Министерства юстиции Татарстана и начало свою работу с 1 ноября 2022 года. Национальные проекты реализуются в стране по поручению и инициативе Президента РФ Владимира Путина.