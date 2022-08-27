Минниханов и Чуйченко открыли в Казани «Квартал юстиции» для оказания бесплатной юрпомощи

Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр юстиции России Константин Чуйченко сегодня в Казани открыли «Квартал юстиции». Современное городское пространство с комплексом всех правовых услуг для татарстанцев расположено на улице Хади Такташа.

Фото: president.tatarstan.ru

Пока это единственный в России объект, который территориально объединил службы, представляющие различные направления деятельности Министерства юстиции.

«Этот общий пилотный проект Татарстана и Министерства юстиции. Думаю, он станет неким образцом для других регионов», — сказал на торжественной церемонии Минниханов.

Фото: president.tatarstan.ru

Президент РТ подчеркнул, что в «Квартале юстиции» жители республики смогут получить всю необходимую юридическую помощь. «В такие места приходят люди, у которых возникают какие-то проблемы. Многие не знают, куда обратиться. Бывают случаи, когда людей разводят те же юристы, желающие нажиться на их проблемах. А здесь можно быть уверенным, что получишь помощь», — заявил он.

Руководитель республики отметил, что эта площадка также станет неким полигоном, где студенты смогут отрабатывать компетенции. «В районах мы тоже создадим такие центры, где можно будет получить юридическую консультацию», — заверил он.

Фото: president.tatarstan.ru

Минниханов поблагодарил Министерство юстиции России за идею создания такого квартала. «Много хороших вещей еще можно сделать. У нас следственный изолятор находится в центре города. И благодаря министерству вопрос по нему будет решен», — заметил он.

Чуйченко добавил, что основная направленность нового объекта — оказание социальных услуг гражданам. Поэтому здесь будет работать центр бесплатной юридической помощи.

«Мы знаем, что в Казани уже создано Государственное юридическое бюро. С 1 октября оно начинает свою работу и будет занимать здесь прекрасное здание, в котором есть все мощности, чтобы жители Татарстана, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи, смогли это право реализовать в полном объеме и с надлежащим качеством», — продолжил он.

Фото: president.tatarstan.ru

Кроме того, по словам министра юстиции, здесь будет функционировать студенческая юридическая клиника, в которой учащиеся казанского филиала Всероссийского государственного университета юстиции смогут оказывать консультационную помощь жителям всего Татарстана.

Чуйченко сообщил, что в «Квартале юстиции» начнет работу Центр содействия развитию гражданских инициатив, где социально ориентированные некоммерческие организации получат возможность «реализовывать свои задачи во взаимодействии с Правительством Татарстана и Минюстом».

Более того, Минюст подарил Татарстану автомобиль — передвижной пункт бесплатной юридической помощи. «Задействовав его, все граждане, проживающие в отдаленных населенных пунктах, будут иметь возможность воспользоваться этим установленным законом правом», — пояснил министр.

Фото: president.tatarstan.ru

Он напомнил, что 15 мая прошлого года была заложена капсула в честь начала строительства «Квартала юстиции». «Прошло чуть более года, и сегодня мы открываем этот прекрасный объект. Спасибо за эту эффективную работу. Рустам Нургалиевич, вы на нашу инициативу откликнулись, сразу поняли и предвидели, что объект будет прекрасный. Он для людей, для жителей Татарстана. И думаю, что он станет ориентиром для других регионов», — резюмировал глава Минюста России.

На территории квартала также размещено здание Управления Министерства юстиции России по Татарстану.