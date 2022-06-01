Минниханов и Патрушев посетили сельский спортзал в Тетюшском районе РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов и Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев осмотрели спортзал в селе Бакрчи Тетюшского района республики.

Вместе с ними объект осмотрел Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, отмечает пресс-служба Президента РТ.

Спортзал и универсальную спортплощадку в селе построили за счет спонсорских средств.

Комплекс имеет тренажерный зал и зал для занятий борьбой. В смену в комплексе могут заниматься до 50 человек.

На спортплощадке есть отделения для игровых видов спорта (волейбол, футбол, баскетбол) и отделение с кардио и силовыми тренажерами.

Сегодня Минниханов, Патрушев и Комаров проводят рабочую поездку в Тетюшском районе. Они уже посетили кадетскую школу-интернат и механический завод КВЗ. Накануне Николай Патрушев провел в Казани заседание Совета Безопасности РФ.