Минниханов и Патрушев посетили механический завод КВЗ в Тетюшах

Фото: © пресс-служба Президента РТ

В среду, 1 июня, Президент Татарстана Рустам Минниханов, Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетили тетюшский механический завод ОП АО «Казанский вертолетный завод».

Они осмотрели производственную площадку и ознакомились с работой предприятия, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В 2008 году был построен и сдан в эксплуатацию новый производственный корпус. Это позволило увеличить объемы выпускаемой продукции. И сегодня по производственным показателям завод — одно из лучших подразделений КВЗ.

Тут изготавливается 8,3 тыс. наименований деталей — комплектующих для вертолетов всех модификац — рост за пять лет в 4 раза. В 2021 г. на 23% увеличен валовый выпуск продукции. Ежегодно проводится модернизация производства, задействованы самые современные станки.

В настоящее время на заводе работает 130 человек.

Ранее Минниханов и Патрушев в Тетюшах встретились с воспитанниками кадетской школы-интерната, о чем сообщал «Татар-информ».