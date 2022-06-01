Минниханов и Патрушев встретились с воспитанниками кадетской школы в Тетюшах

Фото: © пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов, Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетили сегодня Тетюшскую кадетскую школу-интернат имени генерал-майора Владимира Хапаева.

В День защиты детей гости поздравили учеников с успешным окончанием учебного года, передает пресс-служба Президента РТ.

«Республика Татарстан всегда поддерживает кадетское движение. Очень рад, что сегодня мы имеем возможность встретиться с вами. Мы гордимся вами. И учебный, и воспитательный процесс идет в том русле, которое определил Президент нашей страны. И то, что выпускники идут в высшие военные учебные заведения, говорит о том, что здесь ведется системная работа», — рассказал Минниханов.

Фото: © пресс-служба Президента РТ

Николай Патрушев также поздравил кадетов и пожелал им хороших перспектив.

«Очень много в вас вложили учителя, но все будет зависеть в будущем только от вас самих. Ставьте высокие цели и всё у вас получится», — сказал Секретарь Совбеза РФ.

Гости осмотрели спортивный зал и учебный корпус.

С 2003 года в тетюшской школе открылись кадетские классы. В 2004-м она была переформирована в кадетскую школу-интернат. На сегодня в ней обучается 129 детей, в том числе 18 девочек.

Образование получают дети из Тетюшского, Буинского, Камско-Устьинского, Кайбицкого, Дрожжановского, Зеленодольского, Апастовского , Рыбно-Слободского районов, Казани, Санкт-Петербурга, Ульяновска, а также республик Чувашия и Марий Эл.

Выпускники школы ежегодно поступают в высшие учебные заведения Министерства Обороны и ФСБ России.

Как ранее сообщал «Татар-информ», Николай Патрушев прибыл в Татарстан вчера с двухдневным визитом. 31 мая Патрушев провел в Казани выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах ПФО.