«Их опыт нужно обобщать и распространять»: Патрушев похвалил Татарстан за поддержку села

Вопросы развития села, демография и продовольственная безопасность страны в условиях санкций обсудили сегодня в Казани на выездном совещание секретаря Совбеза России под руководством Николая Патрушева. Ключевые темы встречи – в материале «Татар-информа».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Санкционная война США против России провоцирует глобальный продовольственный кризис»

Участниками совещания, которое прошло в Представительском корпусе Казанского Кремля, стали руководители регионов Приволжского федерального округа, а также полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

Поприветствовав участников, Николай Патрушев начал совещание с глобальной повестки – противостояния России и коллективного Запада, которое сейчас вошло в острую фазу. По словам секретаря Совбеза России, наша страна столкнулась с беспрецедентным санкционным, политическим и военным давлением. Причем ситуация на Украине – лишь предлог для западных стран, чтобы попытаться ограничить рост российского влияния в мире.

«Демонстративно отказавшись от конструктивного диалога по вопросам безопасности с Россией, США и их союзники способствовали усилению военной напряженности на Украине, разжиганию конфликта на Донбассе и втягиванию в него России. Развернутая глобальная антироссийская кампания убедительно доказывает, что Украина была для Запада только предлогом для открытого развязывания гибридной войны, направленной на ослабление и изоляцию России», - начал свой доклад Николай Патрушев.

Он добавил, что нынешняя русофобская политика США создает серьезные риски для всего мира - под угрозой рост мировой экономики, а над рядом стран и регионов уже нависла угроза голода.

«Политика США, включая развязанную ими экономическую войну против России, дестабилизирует мировую экономику, провоцирует глобальный экономический и продовольственный кризис. Корпорации и банки США осуществляют стремительную экспансию в Европу, уже взяли под свой контроль часть газового европейского рынка. США считают, что имеют право пренебрегать принципами и нормами международного права, безопасностью других народов», - подчеркнул Николай Патрушев.

«Россия защитит население Донбасса и избавит Украину от неонацизма»

Отдельно Николай Патрушев остановился на специальной военной операции России по защите Донбасса. По его словам, антироссийская накачка Украины под руководством западных кураторов в последние годы привела к ситуации, когда у нашей страны просто не осталось иных вариантов развития событий.

«Были получены сведения о подготовке к боевым действиям на Донбассе и нападении на Россию. Все эти угрозы вынудили принять упреждающие меры, начав специальную военную операцию. В ходе ее проведения получены документальные подтверждения указанных планов», - подчеркнул секретарь Совбеза России.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Несмотря на разнообразное противодействие Запада, Россия добьется поставленных руководством страны целей и задач спецоперации, резюмировал Патрушев.

«Россия преследует цель защитить население Донбасса, избавить Украину от неонацизма. <…> Правда на нашей стороне. Цели спецоперации будут достигнуты», - заключил Николай Патрушев.

«Есть примеры, в том числе в Татарстане, когда на селе появляются поселения нового типа»

Далее секретарь Совета безопасности России перешел к главной теме совещания – развитию сельских территорий, демографии на селе и экономическому развитию агропромышленного комплекса. Он отметил, что решение этих задач сейчас особенно актуально. Оно позволит стране эффективно развивать свою экономику несмотря ни какие внешние ограничения.

Одной из тем прошлогоднего совещания в Самаре, напомнил Николай Патрушев, стали вопросы экологии в регионах ПФО, расположенных вблизи крупнейшей водной артерии Европы – реки Волги. За прошедший год в этом направлении было сделано немало – устранены десятки незаконных свалок, идут работы по вводу в строй новых комплексов утилизации отходов. В то же время, решены не все проблемы.

«Прошу руководителей регионов, органов власти, принять необходимые меры для решения обозначенных проблем. Эти вопросы и далее будем держать на контроле», – отметил Патрушев.

Важнейшим ресурсом для страны являются и сельские территории. Доля сельского населения сейчас составляет четверть населения России, но их вклад в обеспечение экономического развития, а также продовольственной безопасности имеет огромное значение. Поэтому государство выделяет все больше средств для реализации стимулирующих программ на селе, роста качества жизни сельских жителей.

Одним из успешных примеров здесь является Татарстан, который эффективно использует выделяемые средства для реального роста благосостояния сельчан, повышения социально-экономического потенциала сельских территорий.

«В стране есть немало примеров, в том числе, в Татарстане, когда в сельской местности появляются поселения нового типа с развитой производственной, инженерной и социальной инфраструктурой. Этот опыт надо обобщать и распространять», - резюмировал Николай Патрушев.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Благосостояние сельского населения – приоритет государства»

Слова секретаря Совбеза РФ дополнил полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров. Он отметил, что регионы Приволжского федерального округа активно вовлечены в создание экономики нового типа – в каждом из них созданы и действуют штабы по противодействию внешним санкциям. Параллельно на контроле находятся и вопросы стабилизации основных параметров экономики, занятости, логистики.

«Основные критические вопросы решаются. Вместе с главами субъектов мы обсуждаем решение экономических задач в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Большое внимание уделяется вопросам занятости населения. По сравнению с началом года, эти показатели носят хороший характер – не допущено увеличение уровня безработицы», - подчеркнул Комаров.

По его словам, ключевым фактором долгосрочного роста сельских территорий должно стать повышение качества жизни людей, которые там трудятся и живут.

«Благосостояние сельского населения является стратегически важной задачей и безусловным приоритетом государственной политики», - заключил Игорь Комаров.

«Число многодетных семей в Татарстане за 10 лет выросло на 66%»

По окончании своей речи Игорь Комаров передал слово Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Руководитель республики рассказал федеральным коллегам и присутствующим в зале руководителям регионов ПФО о конкретных показателях РТ в сфере поддержки села.

По словам Минниханова, на сегодняшний день около 23% жителей республики проживают на селе. При этом именно они являются фундаментом крепких семейных традиций, составляют ядро многодетных семей региона и выступают демографической базой для дальнейшего экономического развития.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В 2020 году республике удалось стабилизировать темпы снижения рождаемости благодаря сохранению социальных гарантий государства в отношении семей с детьми и новым мерам демографической политики.

«Результатом стало увеличение доли родившихся в сельской местности, сохранение доли рождение вторых детей на уровне 38%, рост рождения третьих и последующих детей на 2% ежегодно – преимущественно в сельской местности. И самое главное – в республике растет количество многодетных семей. За 10 лет их число выросло на 66%», - обратился к участникам совещания Рустам Минниханов.

«В прошлом году на развитие сельских территорий Татарстана направили 50 млрд рублей»

Отдельно президента Татарстана остановился на развитии сельских территорий в качестве точки роста экономики. По его словам, превращение села в преуспевающую экономическую площадку возможно только при росте качества жизни местного населения.

Для этого здесь развернуто действие различных федеральных и республиканских программ: по социальным объектам, инфраструктуре и доступному жилью.

«Повышение качества жизни на селе проводится в рамках республиканских программ. По прошлому году у нас было реализовано 44 программы на общую сумму 50 млрд рублей, из которых 7 млрд рублей направлены на строительство объектов на сельских территориях. Проводится ремонт и строительство объектов здравоохранения, культуры, образования, дорожной и инженерной инфраструктуры, благоустраиваются общественные пространства. Такой же объем средств мы предусмотрели и на текущий год», - поделился данными Минниханов.

Он добавил, что действующие программы показали свою востребованность на селе.

«Нам нельзя сокращать их финансирование. Более того, считают необходимым дополнить их мероприятиями, способствующими формированию конкурентоспособности и привлекательности сельских территорий», - подчеркнул Рустам Минниханов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Самое главное - обеспечить население качественными и безопасными продуктами»

Еще одним важным пунктом доклада Президента РТ стало привлечение кадров на село. В республике уже развернута работа 43 ресурсных центров, которые занимаются подготовкой специалистов по самым актуальным и востребованным направлениям.

«Из них 8 ресурсных центров работают в сфере подготовки кадров для агропромышленного комплекса. В них обучаются порядка 4,5 тыс. студентов и ежегодно выпускаются более 1 тыс. выпускников. Всего же в программу ресурсных центров за прошедшие 8 лет было вложено 7,6 млрд рублей. Из них 900 млн рублей – средства базовых работодателей», - отметил Минниханов, добавив, что трудовые отношения являются важным аспектом социальной интеграции для молодежи.

Он добавил, что в республике также развернута сеть из 19 школьных агроклассов – проект реализуется совместно между образовательными учреждениями и муниципалитетами республики.

«Улучшение качества жизни и развитие сельских территорий невозможно без создания благоприятных условия для ведения сельского хозяйства. Сумма поддержки АПК республики составила порядка 57 млрд рублей. На текущий год предусмотрены более 13 млрд рублей. Хорошим подспорьем здесь стала и программа льготного кредитования с Минсельхоза России. С 2020 года только нашими республиканскими предприятиями получено 849 краткосрочных кредитов на сумму более 68 млрд рублей», - рассказал Рустам Минниханов.

В завершение своего доклада Президент Татарстана рассказал о ходе текущей работы в отрасли.

«Наша задача в отрасли на данный момент – оперативное завершение посевных работ с учетом погодных условия. Также это подготовка кормов, обеспечение ими животноводства. В прошлом году нам было непросто, но удалось сохранить поголовье, удержаться, надеемся этот год будет более благоприятным. И самое главное – обеспечить население качественными и безопасными продуктами питания», - заключил Рустам Минниханов.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru