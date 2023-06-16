Минниханов и Комаров обсудили реализацию проектов в ПФО

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Полномочным Представителем Президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым. Встреча прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Стороны обсудили рабочие вопросы, связанные с реализацией проектов в округе», – рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

ПМЭФ стартовал 15 июня и продлится до 17 июня. Его главной темой в этом году стало «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Рустам Минниханов провел несколько рабочих встреч и подписал соглашения о сотрудничестве Татарстана с другими регионами – Ставропольским краем, Смоленской областью и Республикой Тыва. Кроме того, он принимал участие в церемонии подписания соглашений о сотрудничестве между Правительством республики и разными организациями – АО «Элемент», ППК «Российский экологический оператор», компанией 1С.