Татарстан и российская крупнейшая компания 1C договорились обмениваться технологиями

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве в области информационных технологий между Правительством республики и ООО «1С».

«Соглашение предполагает обмен опытом, знаниями и технологиями, стандартизацию и оптимизацию процессов в государственных учреждениях и так далее», – рассказали в пресс-службе Раиса РТ.

1С – крупнейшая компания в стране, которая специализируется на поддержке и разработке программного обеспечения. Она выступает издателем программных продуктов ведущих отечественных разработчиков на территории РФ.

Ранее Раис Татарстана принял участие в подписании соглашения о сотрудничестве между Правительством республики и ППК «Российский экологический оператор».