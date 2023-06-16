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Татарстан и российская крупнейшая компания 1C договорились обмениваться технологиями
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве в области информационных технологий между Правительством республики и ООО «1С».
«Соглашение предполагает обмен опытом, знаниями и технологиями, стандартизацию и оптимизацию процессов в государственных учреждениях и так далее», – рассказали в пресс-службе Раиса РТ.
1С – крупнейшая компания в стране, которая специализируется на поддержке и разработке программного обеспечения. Она выступает издателем программных продуктов ведущих отечественных разработчиков на территории РФ.
Ранее Раис Татарстана принял участие в подписании соглашения о сотрудничестве между Правительством республики и ППК «Российский экологический оператор».
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