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При участии Минниханова Правительство Татарстана подписало соглашение с АО «Элемент»
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Правительством республики и АО «Элемент».
«Документ предполагает совместную работу в области разработки высокотехнологичной микроэлектронники», – рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Ранее Правительство Татарстана подписало соглашения с ППК «Российский экологический оператор», а также с российской крупнейшей компанией 1С, которая специализируется на поддержке и разработке программного обеспечения.
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