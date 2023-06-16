При участии Минниханова Правительство Татарстана подписало соглашение с АО «Элемент»

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Правительством республики и АО «Элемент».

«Документ предполагает совместную работу в области разработки высокотехнологичной микроэлектронники», – рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Ранее Правительство Татарстана подписало соглашения с ППК «Российский экологический оператор», а также с российской крупнейшей компанией 1С, которая специализируется на поддержке и разработке программного обеспечения.