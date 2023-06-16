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Экономика 16 июня 2023 12:38

При участии Минниханова Правительство Татарстана подписало соглашение с АО «Элемент»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Правительством республики и АО «Элемент».

«Документ предполагает совместную работу в области разработки высокотехнологичной микроэлектронники», – рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Ранее Правительство Татарстана подписало соглашения с ППК «Российский экологический оператор», а также с российской крупнейшей компанией 1С, которая специализируется на поддержке и разработке программного обеспечения.

#Рустам Минниханов
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