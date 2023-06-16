Правительство РТ и Российский экологический оператор договорились о сотрудничестве

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Виктория Абрамченко приняли участие в подписании соглашения о сотрудничестве между Правительством республики и ППК «Российский экологический оператор».

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

«Документ предполагает совместную работу по запуску и реализации проектов по созданию объектов, на которых будут обрабатываться, утилизироваться твердые коммунальные отходы», – рассказали в пресс-службе руководителя республики.

В частности, в рамках взаимодействия планируется создать центр сортировки мусора в Татарстане и комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Также Рустам Минниханов и Виктория Абрамченко обсудили текущие вопросы отрасли.