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Правительство РТ и Российский экологический оператор договорились о сотрудничестве
Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Виктория Абрамченко приняли участие в подписании соглашения о сотрудничестве между Правительством республики и ППК «Российский экологический оператор».
«Документ предполагает совместную работу по запуску и реализации проектов по созданию объектов, на которых будут обрабатываться, утилизироваться твердые коммунальные отходы», – рассказали в пресс-службе руководителя республики.
В частности, в рамках взаимодействия планируется создать центр сортировки мусора в Татарстане и комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Также Рустам Минниханов и Виктория Абрамченко обсудили текущие вопросы отрасли.
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