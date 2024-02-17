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Минниханов и глава «Союзмультфильма» обсудили развитие казанского «Союзмультпарка»
Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы взаимодействия с председателем совета директоров киностудии «Союзмультфильм» и генеральным директором киностудии имени Максима Горького Юлианой Слащевой. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
В ходе встречи, состоявшейся в Доме Правительства РТ, стороны затронули такие темы, как дальнейшее развитие мультимедийного центра «Союзмультпарк» в Казани и новые направления сотрудничества Татарстана с «Союзмультфильмом».
Во беседе также приняли участие вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и министр культуры РТ Ирада Аюпова.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Юлиана Слащева оценила традицию Рустама Минниханова начинать рабочий день ранним утром.
Центр «Союзмультпарк» был открыт в 2021 году в «Ак Барс Арене». Он знакомит посетителей с миром анимации, а также рассказывает об истории и культуре региона. Сейчас центр включает 12 интерактивных аттракционов, Школу анимации и площадки для мастер-классов. В феврале 2023-го тут открылось музейное пространство, где можно познакомиться с основными этапами развития отечественной мультипликации.
За 2023 год новое пространство посетили свыше 58,6 тыс. человек, состоялось 8 тыс. мастер-классов. За весь период работы «Союзмультпарка» здесь побывали почти 130 тыс. гостей.
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