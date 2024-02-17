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Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Минниханову: «Берем с вас пример»
Сегодня состоялась встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с председателем совета директоров киностудии «Союзмультфильм» и генеральным директором киностудии имени Максима Горького Юлианой Слащевой. Короткое видео выложила пресс-служба руководителя республики.
В ходе беседы гостья, отвечая на вопрос о положении дел, заметила: «<…> много всего, много работы». И добавила в связи с этим, обращаясь к Рустаму Минниханову: «Мы берем с вас пример».
«Легенды ходят <…> в городе Казани по поводу вашего начала работы в шесть [часов] или в шесть [часов] тридцать [минут] утра», — пояснила Юлиана Слащева.
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