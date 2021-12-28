Президенту РТ показали мультимедийный центр «Союзмультпарк» в Казани

Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня осмотрел мультимедийный развлекательно-развивающий центр «Союзмультпарк» в Казани. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Первый «Союзмультпарк» был создан в этом году в Москве. Это креативное пространство необычного формата, которое можно мобильно преобразовывать для организации различных мероприятий для всей семьи: мастер-классов, кинопоказов, выставок. При этом разработанные киностудией «Союзмультфильм» мультимедийные аттракционы соединяют различные эпохи отечественной анимации с актуальными технологическими решениями.

Казанский центр «Союзмультпарк» концептуально аналогичен московскому, но вместе с тем обладает собственной спецификой. В частности, его посетителей знакомят не только с миром анимации, но и с историей и культурой Республики Татарстан.

Фото: © tatarstan.ru

Важную часть казанского центра представляет собой Школа анимации, открывшаяся 1 сентября текущего года. В ней учащиеся разных возрастов могут получить базовые знания о том, как создать собственного персонажа и простейшую компьютерную анимацию, а также сделать мультфильм из подручных средств.

Президент Татарстана осмотрел мультимедийные пространства, ознакомился с технологиями и цифровыми возможностями «Союзмультпарка». Необходимые пояснения в ходе осмотра давала председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

В частности, представитель «Союзмультфильма» уверена, что центр будет способствовать развитию креативных навыков у детей и молодежи Татарстана. Павильон с сентября работает в тестовом режиме, но его уже посетили более 6 тыс. гостей.

Фото: © tatarstan.ru

Сейчас на территории центра работают 12 высокотехнологичных аттракционов. При их разработке применялись передовые технологии с использованием искусственного интеллекта, VR/AR, RTX technology, virtual mocap, motion capture, 3D анимации и других техник. Проект реализован Правительством РТ при участии специалистов киностудии «Союзмультфильм» (входит в экосистему СБЕР).

Юлиана Слащева также рассказала Рустаму Минниханову о планах по дальнейшему развитию центра «Союзмультпарк». В наступающем году здесь предполагается оборудовать игровую комнату, обустроить интерактивные зоны и открыть тематическое кафе.