Минниханов и Слащева обсудили развитие «Союзмультпарка» в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлианой Слащевой и директором форума «Российская креативная неделя» Мариной Абрамовой.

Руководитель республики обсудил с Юлианой Слащевой дальнейшее развитие мультимедийного центра «Союзмультпарк», открытого в 2021 году в Казани. Посетители имеют возможность познакомиться с миром анимации, а также узнать об истории и культуре Республики Татарстан. В 2022 году в новом пространстве побывали почти 57 тыс. человек, проведено 8 тыс. мастер-классов.

С Мариной Абрамовой Президент обсудил проведение региональной креативной недели в Татарстане в 2023 году. Гостья отметила, что «Российская креативная неделя – Татарстан» поможет местному бизнесу осознать новые ниши, а местным предпринимателям сделать свой интеллектуальный продукт конкурентным и масштабировать существующие проекты. Все это в целом поможет увеличить долю креативной составляющей в экономике, передает пресс-служба Президента РТ.