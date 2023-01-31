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Официальная хроника
31 января 2023  19:24

Минниханов и Слащева обсудили развитие «Союзмультпарка» в Казани

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Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлианой Слащевой и директором форума «Российская креативная неделя» Мариной Абрамовой. 

Руководитель республики обсудил с Юлианой Слащевой дальнейшее развитие мультимедийного центра «Союзмультпарк», открытого в 2021 году в Казани. Посетители имеют возможность познакомиться с миром анимации, а также узнать об истории и культуре Республики Татарстан. В 2022 году в новом пространстве побывали почти 57 тыс. человек, проведено 8 тыс. мастер-классов. 

С Мариной Абрамовой Президент обсудил проведение региональной креативной недели в Татарстане в 2023 году. Гостья отметила, что «Российская креативная неделя – Татарстан» поможет местному бизнесу осознать новые ниши, а местным предпринимателям сделать свой интеллектуальный продукт конкурентным и масштабировать существующие проекты. Все это в целом поможет увеличить долю креативной составляющей в экономике, передает пресс-служба Президента РТ.

#Рустам Минниханов
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