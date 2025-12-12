Минниханов в Ашхабаде принял участие в переговорах Путина с президентами Ирана и Турции

Раис Татарстана Рустам Минниханов и другие члены российской делегации перед началом переговоров с Президентом Ирана

Фото: kremlin.ru

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в Ашхабаде принял участие во встречах Президента России Владимира Путина с иранским и турецким коллегами – Масудом Пезешкианом и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе встречи с Президентом Ирана Владимир Путин отметил, что отношения между странами «развиваются весьма позитивно». В прошлом году товарооборот прибавил 13%, а за первые три квартала этого года – еще 8%.

Президент России назвал крупные совместные проекты – АЭС «Бушер» и маршрут «Север – Юг» и упомянул возможность сотрудничества в таких сферах, как газ и электроэнергия.

«И, конечно, мы в плотном контакте по всем ключевым международным вопросам, включая все вопросы, связанные с иранской ядерной программой», – заверил он.

«Хочу поблагодарить вас, что поддерживаете наши политические позиции на международной арене. По всеобъемлющему стратегическому документу мы настроены всё претворить в жизнь – всё то, о чем мы договаривались», – заявил в свою очередь Масуд Пезешкиан.

Отдельно Президент ИРИ высказался о железнодорожном маршруте Астара – Решт. «До конца года всё закончим», – подчеркнул он.

Российская делегация участвует в работе Международного форума мира и доверия, проходящего в Туркменистане. Рустам Минниханов прибыл в Ашхабад накануне вечером.