Минниханов и Абрамченко с вертолета оценили восстановление земель в селе Шемордан

Восстановление нарушенных земель в селе Шемордан Сабинского района Татарстана оценили сегодня с вертолета Раис РТ Рустам Минниханов и вице-премьер России Виктория Абрамченко. В облете территорий также приняли участие министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков и министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Площадь объекта накопленного экологического вреда составляет более 16 тыс. кв. метров. Объект ликвидирован в рамках реализации национального проекта «Экология». Стоимость проведенных работ составила 76,6 млн рублей.

До рекультивации участок представлял собой четыре котлована, заполненных нефтяным битумом, которые остались на месте завода, разорившемся в 90-х годах XX века. Участок со стойким неприятным запахом находился возле железной дороги и леса. Он был токсичен и очень опасен. Сейчас участок полностью восстановлен и озеленен, отметили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Министр экологии в ходе облета также ознакомил Рустама Минниханова и Викторию Абрамченко с планами по рекультивации еще одного участка нарушенных земель, расположенного в этом же селе. Речь идет об участке по ул. Заводская в селе Шемордан. Ранее Абрамченко согласовала включение этого участка в федеральный проект «Чистая страна». К работам планируют приступить уже в этом году. Общая площадь загрязненной территории составляет 4 746 кв.м.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко находится в Татарстане с визитом. Она ознакомилась с опытом Татарстана по рекультивации иловых полей, посетила биологические очистные сооружения, площадку строящегося завода по утилизации отходов и Самосыровский полигон, ознакомилась с тем, как как выращивают деревья и кустарники в Татарстане.