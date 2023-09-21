Вице-премьер России Абрамченко: «Жители Казани наконец-то смогут дышать чистым воздухом»

Биологические очистные сооружения и иловые поля Виктория Абрамченко посетила в сопровождении Рустама Минниханова

Фото: rais.tatarstan.ru

«Гигантский полигон с иловыми осадками больше не будет представлять для Волги никакой опасности»

Биологические очистные сооружения и иловые поля заместитель Председателя Правительства России Виктория Абрамченко посетила в сопровождении Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Опыт республики по рекультивации иловых полей гостья рекомендовала тиражировать по всей России.

«Я приехала в Казань посмотреть биологические очистные сооружения (БОС) как передовой опыт и действительно осталась довольна. В нашей стране все очистные сооружения находятся в достаточно изношенном состоянии, износ составляет 60-70%, поскольку они были построены еще в советское время», – сказала она.

Спикер пояснила, что раньше в регионах «просто не доходили руки до модернизации этого сегмента коммунального хозяйства». В Казани биологические очистные сооружения связаны с благополучием Волги, отметила Абрамченко.

В Казани биологические очистные сооружения связаны с благополучием Волги Фото: rais.tatarstan.ru

В столице Татарстана рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений проводится в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» с 2021 года. По данным Минэкологии РТ, общая стоимость работ составляет более 8 млрд рублей.

Виктория Абрамченко объяснила, почему этот проект считается передовым. «Иловые осадки больше не будут доставлять проблем городу, потому что проектирование, строительство и модернизация очистных сооружений Казани предусматривает их сушку. Производятся гранулы, которые фактически являются сертифицированным удобрением», – сказала она.

Кроме того, продукция сертифицирована как твердое биотопливо и поставляется на цементные заводы.

«Гигантский полигон, который мы сегодня посетили, со старыми иловыми осадками, благодаря сложной, фактически пионерской технологии рекультивируется и больше не будет представлять для Волги никакой опасности. Проект завершается по графику в конце 2024 года», – подчеркнула спикер.

Проект Татарстана получил высокую оценку и будет рекомендован другим регионам.

«Мы сегодня говорили с Раисом республики о том, чтобы этот передовой опыт тиражировать по стране. Наверное, нам придется провести в Казани серию семинаров для органов управления системы водоочистки в Российской Федерации. Этот опыт нужно показывать и тиражировать», – подчеркнула Абрамченко.

Виктория Абрамченко: «Фактически все работы, связанные с возведением коробки, самого здания, закончены. Но есть проблемы с оборудованием» Фото: rais.tatarstan.ru

«Мы будем требовать повторную экологическую экспертизу»

По итогам визита на строительную площадку завода по энергетической утилизации отходов под Казанью вице-премьер России сообщила, что, несмотря на западные санкции, строительство продолжается. Компания «РТ-Инвест» ведет активные переговоры с китайскими партнерами по поставкам необходимого оборудования, поэтому потребуется повторная экологическая экспертиза.

«Мы сегодня заслушали доклад компании “РТ-Инвест” относительно того, как идет ход строительства на объекте. По данным компании, 24-25% примерно составляет готовность. Фактически все работы, связанные с возведением коробки, самого здания, закончены. Но есть проблемы с оборудованием. Поскольку санкционное давление не позволяет западным компаниям продолжать какие-либо коммерческие отношения», – сказала Абрамченко.

По заявлениям компании «РТ-Инвест», китайские партнеры дают те же технологические решения, которые ранее предоставляли западные партнеры.

«Но в этом нам предстоит убедиться через прохождение повторной экологической экспертизы. Я могу заверить жителей Казани, что мы не допустим строительство такого завода, в случае если параметры, которые были изначально заявлены и прошли экологическую экспертизу, будут нарушены. Ухудшения и деградации параметров никто не допустит. Мы будем требовать обязательного повторного прохождения экологической экспертизы», – подчеркнула спикер.

По ее данным, в настоящее время есть некоторые сдвиги проекта по предполагаемым ранее срокам. Называть финальную дату строительства объекта вице-премьер не стала.

«Нужно завершить переговоры с китайскими партнерами по возможной доставке оборудования и после этого уже вернуться к срокам», – пояснила Абрамченко.

Егор Тарнавский: «Объект реализуется в рамках федерального проекта „Чистая страна“ с 2021 года. Его рекультивация завершится в этом году полностью» Фото: © «Татар-информ»

«Свалочный газ Самосыровского полигона больше не будет отравлять жизнь»

Биологический и технический этапы рекультивации Самосыровского полигона в Казани завершатся в 2023 году. Об этом журналистам сообщил сегодня заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

«Объект реализуется в рамках национального проекта „Экология“, которому дал старт Президент России Владимир Путин. Он неоднократно отмечал, что экология важна как экономике, так и каждому человеку. Объект реализуется в рамках федерального проекта „Чистая страна“ с 2021 года. Его рекультивация завершится в этом году полностью», — анонсировал он.

По его словам, экологическая проблема назрела давно. Люди жаловались экологам на неприятный запах, идущий от свалки. Общий объем финансирования составляет 872 млн рублей. Сейчас процесс рекультивации подходит к завершению. Положительный эффект от реализации проекта почувствуют около 340 тыс. человек.

«Уникальность проекта в том, что здесь применяется система активной дегазации. Весь свалочный газ будет направлен на производство электрической энергии», — добавил Тарнавский.

Согласно данным замминистра, период, на который хватит свалочного газа, составляет около 25 лет. По данным Министерства экологии и природных ресурсов РТ, биологический этап заключается в посадке травы на склонах полигона.

«Все работы идут в графике. Мы планируем в ноябре окончательно рассчитаться по рекультивации данной свалки и завершить биологический этап. Благодаря федеральной поддержке жители Казани наконец-то смогут дышать чистым воздухом, потому что свалочный газ больше не будет отравлять их жизнь», – заметила в ходе визита на объект Виктория Абрамченко.

Согласно данным Минэкологии РТ, за 2020-2021 годы в министерство поступило более 300 обращений от жителей Казани, проживающих в зоне воздействия Самосыровского полигона ТКО, о неприятном запахе. В этом году таких жалоб еще не поступало.