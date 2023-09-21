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Абрамченко рекомендовала регионам опыт Татарстана по рекультивации иловых полей
Передовой опыт Татарстана по рекультивации иловых полей Казани нужно тиражировать по всей России. Об этом заявила сегодня журналистам во время рабочего визита в республику заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.
«Я приехала в Казань посмотреть биологические очистные сооружения (БОС) как [пример] передового опыта и действительно осталась довольна. В нашей стране все очистные сооружения находятся в достаточно изношенном состоянии, износ составляет 60–70%, поскольку они были построены еще в советское время», — сказала она.
Спикер пояснила, что раньше в регионах «просто не доходили руки до модернизации этого сегмента коммунального хозяйства». В Казани от эффективности работы биологических очистных сооружений зависит благополучие Волги, отметила Абрамченко.
В столице Татарстана рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений проводится в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» начиная с 2021 года. По данным Минэкологии РТ, общая стоимость работ превышает 8 млрд рублей.
Виктория Абрамченко объяснила, почему этот проект считается передовым. «Иловые осадки больше не будут доставлять проблем городу, потому что проектирование, строительство и модернизация очистных сооружений Казани предусматривает их сушку. Производятся гранулы, которые фактически являются сертифицированным удобрением», — подчеркнула она
Кроме того, продукция сертифицирована как твердое биотопливо и поставляется на цементные заводы.
«Гигантский полигон, который мы сегодня посетили, со старыми иловыми осадками, благодаря сложной, фактически пионерской технологии, рекультивируется и больше не будет представлять для Волги никакой опасности. Проект завершается по графику в конце 2024 года», — добавила спикер.
В сопровождении Раиса Татарстана Рустама Минниханова вице-премьер России ознакомилась с работами, проводимыми на БОС.
«Мы сегодня говорили с главой республики о том, чтобы этот передовой опыт тиражировать по стране. Наверное, нам придется провести в Казани серию семинаров для органов управления системы водоочистки в Российской Федерации. Этот опыт нужно показывать и тиражировать», — заключила Абрамченко.
В рамках рабочей поездки Виктория Абрамченко также посетила строительную площадку мусоросжигательного завода Казани и ознакомилась с работами, проводимыми на рекультивируемом Самосыровском полигоне.
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