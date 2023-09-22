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Минниханову и Абрамченко рассказали, как выращивают деревья и кустарники в Татарстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Виктория Абрамченко посетили Лесной селекционно-семеноводческий центр республики. Они осмотрели теплицы, семенной центр, лабораторию и полигоны, узнали о технологиях, применяемых татарстанскими специалистами.
Так, гостям рассказали о том, как в центре выращиваются сеянцы с закрытой корневой системой. Ежегодно за три ротации здесь выращивается порядка 12 млн штук. Половину сеянцев составляет сосна обыкновенная, 30% — ель европейская, 15% — лиственница сибирская. На прочие породы деревьев приходится 5%.
Помимо этого, на площадке выращиваются свыше 40 видов декоративных древесных и древесно-кустарниковых пород, которые затем используются при озеленении.
В заключение Рустам Минниханов и Виктория Абрамченко ознакомились с выставкой лесопромышленного комплекса Татарстана, а также узнали о системе подготовки кадров в работе школьных лесничеств и ходе цифровизации отрасли.
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