Минниханову и Абрамченко рассказали, как выращивают деревья и кустарники в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Виктория Абрамченко посетили Лесной селекционно-семеноводческий центр республики. Они осмотрели теплицы, семенной центр, лабораторию и полигоны, узнали о технологиях, применяемых татарстанскими специалистами.

Так, гостям рассказали о том, как в центре выращиваются сеянцы с закрытой корневой системой. Ежегодно за три ротации здесь выращивается порядка 12 млн штук. Половину сеянцев составляет сосна обыкновенная, 30% — ель европейская, 15% — лиственница сибирская. На прочие породы деревьев приходится 5%.

Помимо этого, на площадке выращиваются свыше 40 видов декоративных древесных и древесно-кустарниковых пород, которые затем используются при озеленении.

В заключение Рустам Минниханов и Виктория Абрамченко ознакомились с выставкой лесопромышленного комплекса Татарстана, а также узнали о системе подготовки кадров в работе школьных лесничеств и ходе цифровизации отрасли.