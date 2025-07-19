Минниханов допустил привлечение техники и комбайнеров из других регионов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане стартовала уборочная кампания. Раис РТ Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства региона допустил возможность привлечения машин и людей из других субъектов Федерации. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

По данным на 17 июля, в 16 районах Татарстана началась уборка озимых, ярового ячменя, гороха и рапса. Общая площадь посевов зерновых культур составляет 1 млн 276 тыс. гектаров, из них озимых – 460 тыс., а масличными занята территория в 581 тыс. га, отметил Раис РТ.

«Важно провести все работы в установленные сроки с соблюдением технологий. Необходимый для этого парк комбайнов, сушильных комплексов в республике имеется. Также <...> надо рассмотреть привлечение техники и мехотрядов из других регионов», – подчеркнул он.

Вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров уточнил, что, согласно сегодняшней сводке, уборка урожая идет уже более чем в 30 районах. К работе привлечены 340 комбайнов, включая 30 привлеченных. Всего в регионе насчитывается 3200 комбайнов.

«<...> это очень важный период в жизни аграриев <...>. Очень большая нагрузка и на комбайны, и на механизаторов. Главное, погодно-климатические условия чтобы еще соответствовали. Но вопросы техники безопасности, условий труда работников, обеспечения нормальной жизнедеятельности (чтобы там питание, все вопросы), ну и вопросы стимулирования, оплаты – эти вопросы должны быть на вашем контроле», – поручил Минниханов.

Убедившись в контролируемости ситуации с топливом, Раис РТ заметил: «И, конечно же, наша задача – чтобы в августе все основные зерновые… мы должны убрать». Наряду с этим он призвал не забывать «о формировании будущего урожая»: предполагается осенью засеять 500 тыс. гектаров, в том числе 474 тыс. гектаров зерновых.

В соответствии с поручением Рустама Минниханова, Минсельхозпрод Татарстана совместно с главами районов должен держать ситуацию на контроле и оперативно решать вопросы по привлечению резервов для своевременного завершения уборочной кампании.