Аграрии трех районов Татарстана приступили к уборке зерновых культур

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В Татарстане началась уборка зерновых культур. Обмолот озимой пшеницы начали хозяйства Буинского, Спасского и Алексеевского районов. Массово к работам планируется приступить по мере созревания культур, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«На прошлой неделе состоялись комиссионные приемки зерноуборочного комплекса сельхозформирований. Принята готовность зерноуборочных комбайнов, автотранспорта, зернотоковых хозяйств и агрегатов для зяблевой обработки почвы», – говорится в сообщении.

Высокая готовность сельхозтехники отмечена в хозяйствах Актанышского, Арского, Атнинского, Балтасинского, Буинского, Дрожжановского, Заинского, Кайбицкого, Тюлячинского, Тукаевского и Тетюшского районов.

В Татарстане в этом году зерновыми засеяно более 1,2 млн гектаров. В стадии созревания сейчас находится озимый рапс, который посеян на площади 16 тыс. гектаров.

Всего в республике насчитывается 38 элеваторов, которые позволяют единовременно хранить 2,4 млн тонн зерна.