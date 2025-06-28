Минсельхозпрод РТ: Основная задача сейчас – подготовка комбайнов

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Для аграриев Татарстана основной задачей на текущий период является подготовка комбайнового парка к предстоящей уборочной кампании. Об этом заявил вице-премьер РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на традиционном совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание с подключением по видеосвязи всех муниципалитетов Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса республики.

К 20 июня из более чем 2500 подлежащих ремонту зерноуборочных комбайнов были отремонтированы 2250, что составляет около 90%. Предстоит завершить подготовку еще свыше 300 комбайнов, пояснил министр.

С 30 июня по 4 июля должна пройти комиссионная приемка готовности зерноуборочного комплекса сельхозформирований, отметил докладчик.

При этом продолжаются работы по кормозаготовке. На сегодняшний день заготовлено 130 тыс. тонн сена (40% от потребности) и 1 млн 312 тыс. тонн сенажа (также 40%). В расчете на одну условную голову скота имеется 9,8 центнера кормовых единиц – 25% от плана, уточнил Зяббаров.

Из запланированных 306 тыс. гектаров многолетних трав скошено 246 тыс. – 80% от плана. Первый укос многолетних трав завершили Зеленодольский, Кукморский, Мамадышский, Тетюшский, Кайбицкий и Елабужский районы. Почти закончили его и в Апастовском и Лениногорском районах.

В личных подсобных хозяйствах заготовлено 239 тыс. тонн сена, что составляет 42% от потребности. С учетом переходящего остатка 2024 года обеспеченность населения кормами достигает 57%. К данному моменту уже полностью обеспечили личные подворья кормами (с учетом переходящих остатков) в Елабужском, Кайбицком, Кукморском, Тетюшском, Тюлячинском районах.

Руководитель Минсельхозпрода РТ также напомнил, что с 9 по 11 июля на базе МВЦ «Казань Экспо» пройдет международная агропромышленная выставка «Агроволга-2025».