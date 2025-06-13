Хозяйства Татарстана в этом году более чем вдвое сократили закупки комбайнов

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С начала текущего года сельхозпредприятия Татарстана приобрели 15 комбайнов. Это на 20 машин меньше, чем за аналогичный период прошлого, 2024 года. Об этом рассказал вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на традиционном совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание с подключением по видеосвязи всех муниципалитетов Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса республики.

В связи с вышеизложенным докладчик рекомендовал хозяйствам, не имеющим возможности закупать технику и не располагающим своими комбайнами, заранее заключать договоры с мехотрядами. В минувшем году было привлечено 245 комбайнов из других регионов, уточнил он.

При этом, по словам министра, в регионе продолжается подготовка комбайнового парка к предстоящей уборочной кампании. С 30 июня по 4 июля должна состояться комиссионная приемка готовности зерноуборочного комплекса сельхозформирований. Согласно данным на 10 июня, готовность зерноуборочных комбайнов достигла 78%.