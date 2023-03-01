Минмолодежи Татарстана запускает программу по работе с неформальными сообществами

В этом году Минмолодежи Татарстана запустит комплексную программу по взаимодействию с неформальными сообществами. Это необходимо для того, чтобы вовлекать молодежь в позитивную повестку, заявил на итоговой коллегии Минмолодежи РТ глава ведомства Ринат Садыков.

«Формирование безопасной молодежной среды для нас – безусловный приоритет. В этом году, по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова о работе с деструктивными группами молодежи мы запустим комплексную программу по работе с неформальными сообществами через которую значительно усилим включение этой аудитории в позитивную повестку» – отметил он.

По словам министра, большим показателем необходимости этой программы стало появление в России в начале этого года новой субкультуры, которая координируется через социальные сети и устраивает беспорядки в городах. Речь идет о так называемом «ЧВК Редан», о котором ранее также высказался помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения движения Тимур Сулейманов. Он подчеркнул, что появление подобных объединений подтверждает важность создания «Движения первых».

Напомним, о появлении движения «ЧВК Редан» стало известно в конце февраля, в Кремле его назвали «псевдосубкультурой со знаком минус». Подробнее о движении – в материале «Татар-информа».