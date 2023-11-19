Минкультуры Татарстана и ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Министерства культуры Республики Татарстан и Луганской народной республики подписали соглашение о сотрудничестве. Это произошло во время рабочей поездки татарстанской творческой делегации во главе с заместителем министра культуры РТ Ленаром Хакимзяновым в ЛНР.

Подписи под документом поставили Ленар Хакимзянов и министр культуры ЛНР Дмитрий Сидоров. Соглашение предполагает перекрестный обмен выставками, гастролями и обмен опытом между творческими коллективами, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Делегация из Татарстана побывала как в подшефном республике Лисичанске, так и в Луганске и Стаханове. Государственный камерный хор Татарстана под руководством заслуженного деятеля культуры РТ Миляуши Тамидаровой дал концерты в Луганске и Краснодоне.

Кроме того, замглавы Минкультуры РТ подарил детям из Лисичанска музыкальные инструменты. В Стаханове он также передал самодеятельному ансамблю промышленно-экономического техникума синтезатор. Его получил бессменный руководитель этого коллектива — 93-летний Александр Раут.

«Мы узнали, что у вас есть замечательный оркестр с прекрасным руководителем, который всю жизнь посвятил служению культуре и искусству, воспитанию многих поколений детей. Мы решили помочь и привезли сегодня синтезатор. Надеюсь, что теперь оркестр сможет полноценно играть и радовать своими выступлениями слушателей», — заметил Ленар Хакимзянов.

Недавно Раис РТ Рустам Минниханов поделился фотографиями из Лисичанска, куда прибыли татарстанские энергетики, о чем сообщал «Татар-информ».