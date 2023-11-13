«Здесь чувствуется настроение будущего»: камерный хор Татарстана дал концерты на Донбассе

«Луганск поет, и он хорош»

В конце минувшей недели на Донбассе с концертами побывал Государственный хор Татарстана под руководством заслуженного деятеля культуры РТ Миляуши Тамидаровой. В своей музыкальной программе они представили местным жителям традиции и культуру татарского народа. Исполнили и хорошо известные жителям новых регионов композиции.

Первый концерт музыканты дали в Луганске – в театре на Оборонной. В этом городе они в первый раз, и, как обещают, таких гастролей будет еще очень много. Об этом рассказал заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов.

«Мы подписали соглашение между Министерством культуры Республики Татарстан и Министерством культуры Луганской Народной Республики о сотрудничестве. Это для нас открывает новые возможности, новые сферы для развития, культурного взаимодействия, обмена гастролями, выставками, методической помощи, которая сегодня нужна региону», – рассказал Ленар Хакимзянов.

Ленар Хакимзянов

Судя по оглушительным аплодисментам, концерт татарстанского хора для жителей Луганска стал настоящим праздником. По собственному признанию, выступить перед жителями новых регионов для артистов тоже огромная радость.

«Когда мы сюда пришли, первое, что мы услышали, – это звуки игры оркестра и чье-то пение, я подумала: “О, здесь наши люди есть уже, все поют. Луганск поет, и он хорош”. Понимаете, здесь чувствуется настроение будущего», – рассказала руководитель Государственного камерного хора Татарстана Миляуша Таминдарова.

Миляуша Таминдарова

В Луганске существует татарский культурный центр, и руководит им Гельфия Кабирова. Пожалуй, она больше остальных была рада визиту Государственного камерного хора Татарстана, ведь артисты – ее земляки. Теперь они вместе планируют выступить в районах республики.

«Я сама из Татарстана, приехали мои земляки, поэтому огромную радость чувствую. Всем в Луганской области позвонила и пригласила, многие не могли приехать, потому что далеко, в общем обижаются, почему к нам не приезжают, все только Луганск. Сейчас договариваемся, чтобы они и в другие города тоже приехали выступать», – рассказала руководитель Регионального татарского культурного центра «Чишмя» Гельфия Кабирова.

Гельфия Кабирова

Репертуар, представленный зрителям, продемонстрировал национальное разнообразие Татарстана и всей России. Через песни артисты хора показали единство народов. Многие жители Луганска впервые услышали народные композиции, а некоторые песни им уже давно был знакомыми и родными – тогда луганчане подпевали всем залом.

В репертуаре хора больше тысячи произведений на 18 языках. На концерте в Луганске звучали известные песни – такие, как «Комбат» группы «Любэ», а рок и джаз на татарском стали для них приятным сюрпризом.

«Подобного рода концерты обогащают нашего зрителя. Они расширяют кругозор, расширяют мышление, и люди видят, насколько Россия богата. Богата во всем. Не только природными ресурсами, но и творческими, самобытными людьми», – рассказал главный консультант отдела Министерства культуры ЛНР Александр Безгодков.

В завершение концерта луганских артистов пригласили выступить в Татарстане.

Александр Безгодков

«Я потрясена их сияющими глазами, полными оптимизма и надежды»

Следующий концерт состоялся в Краснодоне. Государственный камерный хор Татарстана выступил на сцене Дворца культуры имени «Молодой гвардии». Здесь зрители оказались не менее щедрыми на овации.

Миляуша Таминдарова поделилась, что впервые в Краснодоне и потрясена настроением людей, живущих здесь.

«Я потрясена их сияющими глазами, полными оптимизма и надежды, здесь люди – настоящие, стойкие патриоты. И публика здесь отзывчивая, я получила колоссальное удовольствие. Концерты на Донбассе – одни из лучших в моей артистической биографии», – рассказала руководитель хора.

Жительница Краснодона Инна Гляненко поделилась своими эмоциями после концерта. Она рассказала, что ее поразили профессионализм и мастерство татарстанского коллектива.

«Великолепный концерт! Высокопрофессиональный коллектив. Масса позитивных эмоций. Конечно же, всегда приятно послушать национальные песни. Татарские песни – они действительно очень зажигательные. Я не в первый раз на концерте артистов из Казани, и это всегда приятно, весело и здорово», – рассказала она.

Миляуша Таминдарова отметила, что обязательно вернется сюда снова вместе со своим коллективом.

Как и в Луганске, на концерте в Краснодоне свободных мест в зале не осталось. Артисты смогли вызвать у зрителей и смех, и слезы, растрогав их до глубины души. Некоторые прямо с места высказывали слова благодарности. Женщина из зрительного зала попросила микрофон и, еле сдерживая слезы, поделилась эмоциями.

«Республика Татарстан, я – краснодонский житель, ветеран этого города. Знаю очень многих родителей погибших молодогвардейцев. А родилась я в Татарии. От имени ветеранской организации города Краснодона, от имени всех ветеранов нашего города, от имени родителей погибших молодогвардейцев, которых тоже уже нет в живых, говорю вам громадное спасибо, что вы приехали к нам!» – сказала она.

Татарстанских артистов с нетерпением ждут в ЛНР снова, музыканты, в свою очередь, пообещали, что обязательно вернутся.

Фотографии предоставлены Государственным камерным хором Республики Татарстан