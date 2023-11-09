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Замглавы Минкультуры РТ подарил детям из Лисичанска музыкальные инструменты
Благодаря Татарстану в музыкальной школе подшефного Лисичанска меньше чем за год обновились музыкальные инструменты и отремонтированы стеклопакеты в классах, где проходят уроки для юных талантов.
С очередным подарком школу посетил заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов. Вместе с вице-премьером Евгением Варакиным он вручил педагогам и их воспитанникам гармони и ноутбук, а одной из самых талантливых учениц Ольге-Регине Сафроновой подарил синтезатор, на котором девочка будет исполнять собственные музыкальные произведения.
После вручения подарков и общения с детьми, замминистра обсудил с директором музыкальной школы Еленой Шарыгиной перспективы перехода на российскую образовательную систему. Как один из вариантов, предложенных Хакимзяновым, организовать для местных учителей музыки дистанционную сессию, где о нововведениях им расскажут татарстанские коллеги.
В завершение своего визита в Лисичанск Ленар Хакимзянов заверил педагогов музыкальной школы, что Татарстан и впредь будет оказывать им всестороннюю поддержку, в том числе пообещал найти пути решения ремонта школы, которая пострадала в результате обстрела со стороны ВСУ.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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