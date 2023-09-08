Реконструкция Казанского ТЮЗа начнется в 2024 году с обустройства малой сцены над кассой

Первой частью работ по реконструкции зданий Казанского ТЮЗа, с которой планируется начать процесс, станет капитальный ремонт и запуск малой сцены в помещении над главным входом в театр. Об этом на пресс-конференции в преддверии нового театрального сезона рассказала директор учреждения культуры Айгуль Горнышева.

«Малая сцена будет находиться за балкончиком прямо над главным входом в театр, над кассами. Эти работы запланированы уже в следующем, 2024 году. Сколько времени они займут и в какой период, мы пока не знаем. Скорее всего, театр сможет параллельно работать, когда там уже будут идти работы. Поэтапная реконструкция — один из вариантов разрешения нашей ситуации. Сначала мы запустим малую сцену, потом мы, возможно, перейдем к главной сцене», — сообщила Горнышева.

Переговоры о том, чтобы на период полномасштабной реконструкции временно разместить Казанский ТЮЗ в театре Камала, также имели место. Однако решение окончательно не принято.

Новый малый зал будет многофункциональным и сможет вместить 80–100 зрителей. Проект на ремонтно-реставрационные работы той части здания ТЮЗа, которая является памятником архитектуры и истории, по словам Горнышевой, также готов и прошел экспертизу. Идет поиск финансирования для реализации этой очереди проекта.

«Мы маленький, бедный, ершистый театр, у которого текут потолки, у которого нет места для свободных декораций — мы их ремонтируем. Мы самый неотремонтированный, неотреконструированный театр Татарстана», — констатировал главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев.

Директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева при этом подчеркнула, что для творца очень важны условия творчества. «И неправда, что творец должен быть голодным и обездоленным», — сказала она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казанский ТЮЗ начнут реставрировать с закулисных цехов и при федеральном софинансировании. Об этом на итоговый летней пресс-конференции сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.