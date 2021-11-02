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Культура
2 ноября 2021  14:34
Эльза Кузнецова

Национальный музей РТ пополнится 13-м филиалом — заповедником «Ленино-Кокушкино»

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Музей-заповедник «Ленино-Кокушкино» в Пестречинском районе Татарстана станет частью Национального музея Республики Татарстан. Соответствующее постановление Кабмина РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин. Документ опубликован на портале правовой информации.

В Национальном музее ИА «Татар-информ» сообщили, что пока ведется подготовка документации. Цель реорганизации — повысить экономическую эффективность музея-заповедника «Ленино-Кокушкино», интегрировать его в новые туристические маршруты по территории Татарстана, увеличить туристическую привлекательность Пестречинского района.

На сегодняшний день в усадебном комплексе «Ленино-Кокушкино» продолжаются ремонтно-реставрационные работы, планируется завершить работы во флигеле и главном здании, благоустроить территорию. 

«В планах — проработать вопрос завершения реконструкции, разработать и презентовать Стратегию развития музея-заповедника „Ленино-Кокушкино“ на 2022–2025 годы», — поделилась и. о. генерального директора Национального музея Алиса Вяткина.

Сегодня один из самых крупных региональных музейных фондов России — Национальный музей Республики Татарстан включает Литературный музей Тукая, музей Боратынского, музей Горького и Шаляпина, музей-квартиру Джалиля, музей Сайдашева, Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Ш. Камала, Музей-мемориал Великой Отечественной войны, музей-квартиру Назиба Жиганова, музей Каюма Насыри, Дом-музей В. И. Ленина, музей Янки Купалы в селе Печищи и музей Горького в селе Красновидово.

#Национальный музей РТ
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