Министр юстиции Татарстана вручил Республиканскую премию имени Державина

Фото: пресс-служба Минюста РТ

Сегодня в городе Лаишево министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин вручил Республиканскую премию имени Г. Р. Державина в области юриспруденции преподавателю Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Ильдару Бегишеву. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РТ.

Правовед отмечен за монографию «Уголовно-правовое регулирование робототехники». В этой работе исследуются вопросы формирования уголовной ответственности за общественно опасные деяния, совершаемые в процессе разработки, производства и применения роботов, а также за деяния, в которых робот используется как средство совершения преступления.

В этом году на конкурс принимались работы в области юриспруденции. Они должны были быть изданы в течение последних пять лет, но не позднее, чем за год до представления на соискание премии. Всего на соискание премии претендовали пять монографий, о чем сообщал «Татар-информ».

Фото: пресс-служба Минюста РТ

До этого в Казани министр юстиции Татарстана принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Гавриила Державина в Лядском саду. В своей речи он заметил, что в республике с особым трепетом и глубоким уважением организуются мероприятия, приуроченные к празднованию дня рождения классика.

«Кроме того, в течение года реализуются научные и творческие проекты, направленные на популяризацию имени Державина и его наследия. Главными смыслами в системе ценностей Гавриила Романовича были патриотизм, служение государству и закону. Мы видим, что эти ценности не потеряли свою актуальность и сегодня», — поделился своим пониманием поэта и государственного деятеля Рустем Загидуллин.

Подробнее о сегодняшних мероприятиях по случаю 281-летия со дня рождения Гавриила Державина, прошедших в Казани и Лаишеве, можно прочитать в материалах «Татар-информа».