Назван обладатель Республиканской премии имени Г. Р. Державина в 2024 году

Обладателем премии Г. Р. Державина в 2024-м стал представитель Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Ильдар Бегишев. Победу он одержал за исследование на тему «Уголовно-правовое регулирование робототехники», сообщает пресс-служба Минюста РТ.

Как уточнили в комитете премии, награду победителю вручат 14 июля в Лаишевском районе в день рождения поэта Гавриила Романовича Державина, который также был первым в истории Российской империи министром юстиции.

В этом году на конкурс принимались работы в области юриспруденции. Работы, заявленные на конкурс, должны были быть изданы в течение последних пять лет, но не позднее, чем за год до представления на соискание премии.

Председатель комитета — вице-премьер РТ Лейла Фазлеева отметила, что количество соискателей на получение премии в последние годы уменьшилось, из-за чего нужно пересмотреть положения о конкурсе, в том числе критерии к участникам и работам. Тем самым Татарстан сможет привлечь больше людей в будущем, считает она.

В текущем году на соискание премии претендовали пять монографий:

«Административная деятельность Федеральной службе судебных приставов РФ в рамках реформ» Гульнары Нафиковой и Светланы Аламовой;

«Коррупционные преступления в агломерациях: понятие, особенности предупреждения» Дениса Ахунова;

«Уголовно-правовое регулирование робототехники» Ильдара Бегишева;

«Правовое регулирование и организация деятельности пенитенциарной системы Российской империи (на примере Казанской губернии)» Виктории Казаченок;

«Регулирование договорных правоотношений» Руслана Фархутдинова.

«Решение о присуждении премии принимается на заседании путем тайного голосования, члены комитета оценивают работы по двум критериям: научная и практическая значимость работы, по шкале от 0 до 10 баллов по каждому из этих критериев. Исходя из результатов оценок определяется победитель», — напомнил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.

Фото: комитет премии Г. Р. Державина.