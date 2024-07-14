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«Салам, Мурза!»: в Казани отметили 281-летие Гавриила Державина
У памятника Гавриилу Державину в Лядском саду прошла церемония возложения цветов к 281-летию поэта и государственного деятеля.
Этим солнечным утром в Лядском саду перед памятником Державину собрались государственные деятели, творческие личности и люди, для которых имя Державина больше чем просто список его заслуг.
Гавриил Державин был не просто поэтом. Поэзия была продолжением его государственной службы, службы Отечеству. Заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова отметила, что в этом заключается истинный патриотизм.
«В своем творчестве он с любовью воспевал свою малую родину и эту любовь он пронес через всю свою жизнь. Это писатель, который стал государственным деятелем, первым министром юстиции Российской империи. Патриотизм воспитывается именно на таких личностях», — рассказала Адгамова.
Пройдя свой путь от рядового гвардейца до подпоручика, от подавления Пугачевского бунта до управления целыми губерниями (Олонецкая в 1784 году и Тамбовская в 1786 году), Державин стал первым министром юстиции России (1802-1803 годы), тогда — Российской империи. Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин отметил, что, несмотря на сложности, мы продолжаем чтить прославленных земляков.
«Сегодня наша страна находится в непростых условиях, борется за свой суверенитет, за право принимать самостоятельные решения. Несмотря на эти сложности, очень значимо, что мы не забываем чтить память наших великих земляков», — рассказал Загидуллин.
Гавриил Державин был потомком татарских мурз, интересовался народным фольклором, собирал татарские песни и делал их построчные переводы. Как вспомнил председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла, Александр Пушкин шутил про Державина: «Этот татарин до сих пор не умеет писать по-русски». Однако Державин всегда считал себя русским поэтом татарского происхождения. Одним из его самых значимых произведений стала ода «Бог», в которой он размышляет о триединстве христианского Бога.
«Державин сам был солдатом-карателем, государственным деятелем и поэтом. В каком-то смысле он сам — триедин, как бог русской поэзии», — рассказал корреспонденту Ркаил Зайдулла.
Эта ода трудно переводима на татарский язык, так как приходится иметь дело с незнакомой религией и культурой, признался Зайдулла. Сделать это удалось народному поэту РТ Ренату Харису.
«На этой площади я каждый день бываю. Утром совершаю маленькое путешествие не только ногами, но и головой. Здороваюсь с ним: “Салам, Мурза! Салам, Гаврила Романович!”. На что он отвечает мне вдохновением», — поделился татарский поэт.
Церемония возложения цветов и праздничный концерт также запланированы сегодня в городе Лаишево, рядом с которым родился великий поэт. В программе также посещение Музея Лаишевского края им. Гавриила Державина, отреставрированного в рамках Национального проекта «Культура».
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