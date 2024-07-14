«Салам, Мурза!»: в Казани отметили 281-летие Гавриила Державина

Фото: Жамиль Салимгареев / © «Татар-Информ»

У памятника Гавриилу Державину в Лядском саду прошла церемония возложения цветов к 281-летию поэта и государственного деятеля.

Этим солнечным утром в Лядском саду перед памятником Державину собрались государственные деятели, творческие личности и люди, для которых имя Державина больше чем просто список его заслуг.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Гавриил Державин был не просто поэтом. Поэзия была продолжением его государственной службы, службы Отечеству. Заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова отметила, что в этом заключается истинный патриотизм.

«В своем творчестве он с любовью воспевал свою малую родину и эту любовь он пронес через всю свою жизнь. Это писатель, который стал государственным деятелем, первым министром юстиции Российской империи. Патриотизм воспитывается именно на таких личностях», — рассказала Адгамова.

Пройдя свой путь от рядового гвардейца до подпоручика, от подавления Пугачевского бунта до управления целыми губерниями (Олонецкая в 1784 году и Тамбовская в 1786 году), Державин стал первым министром юстиции России (1802-1803 годы), тогда — Российской империи. Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин отметил, что, несмотря на сложности, мы продолжаем чтить прославленных земляков.

«Сегодня наша страна находится в непростых условиях, борется за свой суверенитет, за право принимать самостоятельные решения. Несмотря на эти сложности, очень значимо, что мы не забываем чтить память наших великих земляков», — рассказал Загидуллин.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Гавриил Державин был потомком татарских мурз, интересовался народным фольклором, собирал татарские песни и делал их построчные переводы. Как вспомнил председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла, Александр Пушкин шутил про Державина: «Этот татарин до сих пор не умеет писать по-русски». Однако Державин всегда считал себя русским поэтом татарского происхождения. Одним из его самых значимых произведений стала ода «Бог», в которой он размышляет о триединстве христианского Бога.

«Державин сам был солдатом-карателем, государственным деятелем и поэтом. В каком-то смысле он сам — триедин, как бог русской поэзии», — рассказал корреспонденту Ркаил Зайдулла.

Эта ода трудно переводима на татарский язык, так как приходится иметь дело с незнакомой религией и культурой, признался Зайдулла. Сделать это удалось народному поэту РТ Ренату Харису.

«На этой площади я каждый день бываю. Утром совершаю маленькое путешествие не только ногами, но и головой. Здороваюсь с ним: “Салам, Мурза! Салам, Гаврила Романович!”. На что он отвечает мне вдохновением», — поделился татарский поэт.

Церемония возложения цветов и праздничный концерт также запланированы сегодня в городе Лаишево, рядом с которым родился великий поэт. В программе также посещение Музея Лаишевского края им. Гавриила Державина, отреставрированного в рамках Национального проекта «Культура».