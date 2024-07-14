От Державина до майонеза: в Музее Лаишевского края рассказали об экспозициях

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В Музее Лаишевского края имени Гавриила Державина провели экскурсию для представителей Министерства культуры и Министерства юстиции Татарстана, а также для гостей города Лаишево по случаю 281-летия со дня рождения великого поэта и известного государственного деятеля.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

После реставрации 2022 года Музей Лаишевского края сильно изменился. Тематические уголки сменились полноценными залами, изменилось освещение и планировка, обновилась аппаратура и фондохранилище. Пространство осовременилось, и это важно в первую очередь для молодого поколения, которое только начинает знакомство с музейной культурой, уверена первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

«То, что сегодня молодое поколение приходит в обновленное, светлое, насыщенное интерактивом помещение, дает его представителям возможность познакомиться с письменными источниками и покопаться, удовлетворить свой исследовательский интерес, открыть что-то новое, а не доверять той информации, которая уже есть», — сказала в беседе с корреспондентом «Татар-информа» Юлия Адгамова.

Интерактивные экспозиции — одно из главных новшеств музея Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Реализация национального проекта «Культура» (инициированного, как и другие нацпроекты, Президентом РФ Владимиром Путиным) открывает большие возможности не только для самого музея, но и для всего Лаишевского района в целом. Помимо выставки, посвященной Гавриилу Державину, здесь представлена обширная краеведческая коллекция, залы XVIII, XIX и XX веков, а также галерея современных производителей, разместивших свои офисы и промышленные зоны на территории муниципалитета. По словам директора музея Фариды Муртазиной, выставляется лишь около 10% всех экспонатов.

«Национальный проект „Культура“ дает возможность развития инфраструктуры, популяризации творчества и раскрытия потенциала края. В этом музее помимо вещей, связанных с Гавриилом Державиным, представлена история Лаишевского района», — подчеркнула Адгамова.

В Лаишевском районе находится большое количество производств: от ICL до Казанского жирового комбината Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Музей переехал в здание бывшей прогимназии 1864 года постройки в 2017 году. Само учреждение было основано в 1968 году. Его обновленный и современный вид — заслуга не только руководства республики, но и сотрудников музея. Сегодня, в 281-й день рождения Гавриила Державина, благодарственного письма от Союза писателей РТ за вклад в культуру удостоилась его директор Фарида Муртазина.

«Этот музей — объект гордости не только города Лаишево, но и всего Татарстана. Я много видела музеев, и именно таких очень мало. Фарида Гафиулловна, директор музея, много в него вкладывает сил, работает с душой», — отметила заместитель председателя Союза писателей РТ Ильсияр Иксанова.

В годы Великой Отечественной войны в здании музея находился госпиталь Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Именем Гавриила Державина в Лаишевском районе названы улица, школы, музеи и целые села.

«Каждый наш школьник знает, кто такой Гавриил Романович, потому что в течение года во всех наших школах проходят районные мероприятия. Может быть, старшее уже не так, но молодое поколение знает, кто такой Державин», — заявил глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Казани отметили 281-летие со дня рождения Гавриила Державина.