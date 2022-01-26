Министр спорта РФ прокомментировал попытки дискредитировать Олимпийские игры в Пекине

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал попытки отдельных стран испортить праздник спорта, а также дискредитировать Олимпийские игры в Пекине.

По словам Матыцина, несмотря на все попытки, подобные провокации не имеют ничего общего с реальностью.

«Российская Федерация неизменно поддерживала и поддерживает Олимпийские и Паралимпийские игры в Китае. К сожалению, мы видим, как отдельными странами принимаются попытки испортить праздник спорта, развиваются кампании по дискредитации Игр. В России мы уверены, что подобные провокации не имеют ничего общего с реальностью, Игры - прекрасная возможность объединения, доверия и уважения. Желаем олимпийской сборной Китая побед и рекордов», – заявил министр спорта РФ во время видеоконференции с руководителем Главного государственного управления по физической культуре и спорту КНР Гоу Чжуньвэнем.

«Мы убеждены, что пекинская Олимпиада оставит след в сердце каждого болельщика. Проведение такого праздника в непростых условиях демонстрирует мужественный подход наших коллег из Китая», – добавил минист спорта РФ.

Напомним, что Президент России Владимир Путин накануне пожелал удачи олимпийцам на предстоящих соревнованиях в Пекине. Он также призвал российских спортсменов соблюдать антиковидные меры во время Игр.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Ранее стало известно расписание олимпийского турнира по фигурному катанию.