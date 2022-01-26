Расписание: Валиева, Щербакова и Трусова выступят на Олимпиаде в Пекине
Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова выступят в женском одиночном катании на Олимпийский играх в Пекине.
Сначала фигуристки выступят в командных соревнованиях. 6 февраля в 4:30 по московскому времени они выступят с короткой программой, а 7 февраля представят произвольную программу. Начало решающих прокатов в 6:37 по московскому времени.
В личном зачете короткая программа в женском одиночном катании пройдет 15 февраля, начало соревнований в 13:08 по московскому времени, а произвольную девушки откатают в это же время 17 февраля. В решающих прокатах определятся олимпийская чемпионка и призеры Игр в одиночном женском катании.
Главным фаворитом среди женщин выглядит 15-летняя Камила Валиева. Уроженка в Казани в текущем сезоне стала победителем чемпионата России и первенства Европы. Отметим, что ее соперница Анна Щербакова является трехкратной чемпионкой России и действующей чемпионкой мира. При этом, еще одна россиянка Александра Трусова на взрослом уровне чемпионатов России, мира или Европы не выигрывала.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Турнир по фигурному катанию, помимо женского одиночного катания, будет представлен мужчинами-одиночниками, парами, танцами на льду и командными соревнованиями.
Расписание олимпийского турнира по фигурному катанию в Пекине
Командные соревнования
4 февраля
Мужчины, короткая программа — 5:02 (по мск и далее)
Танцы на льду, ритм-танец — 6:41
Пары, короткая программа — 8:22
6 февраля
Женщины, короткая программа — 4:37
Пары, произвольная программа — 6:57
7 февраля
Мужчины, произвольная программа — 4:22
Танцы на льду, произвольный танец — 5:31
Женщины, произвольная программа — 6.37
Личные соревнования
8 февраля
Мужчины, короткая программа — 4:22
10 февраля
Мужчины, произвольная программа - 4.38
12 февраля
Танцы на льду, ритм-танец — 14:07
14 февраля
Танцы на льду, произвольный танец — 4:22
15 февраля
Женщины, короткая программа — 13:08
17 февраля
Женщины, произвольная программа -13:08
18 февраля
Пары, короткая программа — 13:38
19 февраля
Пары, произвольная программа — 14:08