Расписание: Валиева, Щербакова и Трусова выступят на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова выступят в женском одиночном катании на Олимпийский играх в Пекине.

Сначала фигуристки выступят в командных соревнованиях. 6 февраля в 4:30 по московскому времени они выступят с короткой программой, а 7 февраля представят произвольную программу. Начало решающих прокатов в 6:37 по московскому времени.

В личном зачете короткая программа в женском одиночном катании пройдет 15 февраля, начало соревнований в 13:08 по московскому времени, а произвольную девушки откатают в это же время 17 февраля. В решающих прокатах определятся олимпийская чемпионка и призеры Игр в одиночном женском катании.

Главным фаворитом среди женщин выглядит 15-летняя Камила Валиева. Уроженка в Казани в текущем сезоне стала победителем чемпионата России и первенства Европы. Отметим, что ее соперница Анна Щербакова является трехкратной чемпионкой России и действующей чемпионкой мира. При этом, еще одна россиянка Александра Трусова на взрослом уровне чемпионатов России, мира или Европы не выигрывала.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Турнир по фигурному катанию, помимо женского одиночного катания, будет представлен мужчинами-одиночниками, парами, танцами на льду и командными соревнованиями.

Расписание олимпийского турнира по фигурному катанию в Пекине

Командные соревнования

4 февраля

Мужчины, короткая программа — 5:02 (по мск и далее)

Танцы на льду, ритм-танец — 6:41

Пары, короткая программа — 8:22

6 февраля

Женщины, короткая программа — 4:37

Пары, произвольная программа — 6:57

7 февраля

Мужчины, произвольная программа — 4:22

Танцы на льду, произвольный танец — 5:31

Женщины, произвольная программа — 6.37

Личные соревнования

8 февраля

Мужчины, короткая программа — 4:22

10 февраля

Мужчины, произвольная программа - 4.38

12 февраля

Танцы на льду, ритм-танец — 14:07

14 февраля

Танцы на льду, произвольный танец — 4:22

15 февраля

Женщины, короткая программа — 13:08

17 февраля

Женщины, произвольная программа -13:08

18 февраля

Пары, короткая программа — 13:38

19 февраля

Пары, произвольная программа — 14:08