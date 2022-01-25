Путин призвал российских спортсменов соблюдать антиковидные меры на Олимпиаде в Пекине

Во время Олимпийских игр в Пекине российские спортсмены должны строго соблюдать все указания оргкомитета соревнований, в том числе и медицинские для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу вас и всех ваших товарищей по команде неукоснительно выполнять требования оргкомитета, строго соблюдать все медицинские предписания. Создать необходимые условия, конечно, задача Правительства России, ФМБА и Олимпийского комитета», — сказал Путин на встрече со спортсменами сборной России, которая прошла по видеосвязи.

Ранее оргкомитет Олимпиады сообщил о том, что 15 человек из числа прибывших на соревнования оказались заражены Covid-19.

Напомним, в этом году из-за рисков распространения коронавирусной инфекции билетов на предстоящие зимние Олимпийские игры в Пекине не было в открытой продаже.

Тем не менее представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь ранее заявлял, что Китай надеется на успешное проведение соревнований, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию.