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Спорт
25 января 2022  15:01

Путин призвал российских спортсменов соблюдать антиковидные меры на Олимпиаде в Пекине

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Во время Олимпийских игр в Пекине российские спортсмены должны строго соблюдать все указания оргкомитета соревнований, в том числе и медицинские для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Прошу вас и всех ваших товарищей по команде неукоснительно выполнять требования оргкомитета, строго соблюдать все медицинские предписания. Создать необходимые условия, конечно, задача Правительства России, ФМБА и Олимпийского комитета», — сказал Путин на встрече со спортсменами сборной России, которая прошла по видеосвязи. 

Ранее оргкомитет Олимпиады сообщил о том, что 15 человек из числа прибывших на соревнования оказались заражены Covid-19.

Напомним, в этом году из-за рисков распространения коронавирусной инфекции билетов на предстоящие зимние Олимпийские игры в Пекине не было в открытой продаже.

Тем не менее представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь ранее заявлял, что Китай надеется на успешное проведение соревнований, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию.

 

#олимпиада в Пекине #Владимир Путин #спорт
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