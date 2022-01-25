Путин пожелал удачи олимпийцам на предстоящих соревнованиях в Пекине

Президент РФ Владимир Путин на встрече с российской спортивной сборной пожелал ее участникам удачи на предстоящих Олимпийских играх в Пекине. Транслировал беседу телеканал «Россия 24».

«Хорошо понимаю, как важно пожелать и услышать пожелание удачи перед долгой дорогой и серьезными испытаниями», — отметил глава государства.

Российский лидер обратил внимание на то, что проводы российской сборной — это добрая и давняя традиция. «И отрадно, что, несмотря на все известные обстоятельства, вынужденные ограничения, она не прерывается», — подчеркнул Путин.

Ранее Президент призвал спортсменов неукоснительно соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы и рекомендации оргкомитета Игр для недопущения распространения коронавируса.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь ранее заявлял, что Китай надеется на успешное проведение соревнований, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию.

В этом году Олимпийские игры пройдут без иностранных зрителей. Кроме того, в связи с новой волной заболеваемости Cоvid-19 в этом году билетов на состязания вообще не было в открытой продаже.