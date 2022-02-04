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Спорт
4 февраля 2022  14:09
Артур Халилуллов

Министр спорта Матыцин заболел коронавирусом и ушел на карантин

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Глава министерства спорта РФ Олег Матыцин заразился коронавирусом и ушел на карантин. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

Сообщается также, что Матыцин проходит лечение у специалистов Федерального медико-биологического агентства.

Глава минспорта России из-за коронавируса уже не смог принять участие в работе оперштаба по проведению Олимпиады в Пекине.

Напомним, что сегодня в 15:00 в столице Китая пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр. Соревнования продлятся до 20 февраля.

Ранее Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин. На встрече со своим китайским коллегой Си Цзиньпином он выразил уверенность, что спортсмены достойно выступят на Олимпиаде. Также стороны подписали совместное заявление о международных отношениях по итогам двусторонних переговоров.

#Олимпиада-2022 #олег матыцин #коронавирус
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