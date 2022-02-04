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Официальная хроника
4 февраля 2022  11:18

Путин: Уверен, что и китайские, и российские спортсмены выступят достойно

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Президент России на встрече со своим китайским коллегой Си Цзиньпином выразил уверенность, что спортсмены достойно выступят на Олимпиаде. Об этом сообщает ТАСС.

«Уверен, что наши спортсмены выступят достойно — и китайские, и российские», — цитирует издание слова российского лидера. Он также добавил, что за происходящим на спортивных площадках будет наблюдать весь мир.

Сегодня в Пекине пройдет церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр, которые продлятся до 24 февраля. Начало церемонии запланировано на 15.00 по московскому времени.

Президент России прибыл в Пекин для участия в церемонии открытия Игр. В настоящее время проходят двусторонние российско-китайские переговоры. Стороны обсуждают широкий спектр вопросов, в том числе касающихся торгово-экономической, энергетической, финансово-инвестиционной, научно-технической и гуманитарной областей.

#Владимир Путин #Си Цзиньпин #Олимпийские игры #Олимпиада-2022
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