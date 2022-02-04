Путин: Уверен, что и китайские, и российские спортсмены выступят достойно
Президент России на встрече со своим китайским коллегой Си Цзиньпином выразил уверенность, что спортсмены достойно выступят на Олимпиаде. Об этом сообщает ТАСС.
«Уверен, что наши спортсмены выступят достойно — и китайские, и российские», — цитирует издание слова российского лидера. Он также добавил, что за происходящим на спортивных площадках будет наблюдать весь мир.
Сегодня в Пекине пройдет церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр, которые продлятся до 24 февраля. Начало церемонии запланировано на 15.00 по московскому времени.
Президент России прибыл в Пекин для участия в церемонии открытия Игр. В настоящее время проходят двусторонние российско-китайские переговоры. Стороны обсуждают широкий спектр вопросов, в том числе касающихся торгово-экономической, энергетической, финансово-инвестиционной, научно-технической и гуманитарной областей.