В Пекине подписано совместное заявление Путина и Си Цзиньпина

Совместное заявление о международных отношениях подписали сегодня по итогам двусторонних переговоров в Пекине Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщает ТАСС.

Подписанное заявление содержит ряд пунктов. Один из них гласит, что Россия и Китайская Народная Республики всерьез обеспокоены созданием США, Великобританией и Австралией объединения AUKUS.

В числе прочего, Россия и Китай выступают против политизации проблемы происхождения коронавируса SARS-CoV-2, отмечая, что этот вопрос должен обсуждаться в научной плоскости.

Стороны отметили необходимость снижения роли ядерного оружия в политике, а также призвали США отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.

Встреча лидеров России и Китая состоялась сегодня в Пекине в преддверии начала XXIV зимних Олимпийских игр. Начала церемонии открытия запланировано на 15.00 по московскому времени.