Министр обороны Франции заявил Шойгу об отсутствии сведений о связи Украины с терактом

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел первый с октября 2022 года телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на коммюнике французского военного ведомства.

Лекорню осудил нападение террористов на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» и выразил солидарность с семьями жертв теракта.

При этом министр «подтвердил, что Франция не располагает никакой информацией, которая позволила бы установить связь между этим терактом и Украиной».

Вместе с тем Лекорню осудил действия России на Украине и заверил собеседника, что Париж будет продолжать поддерживать Киев «настолько долго и интенсивно, насколько это необходимо <...>, чтобы принести мир и безопасность на европейский континент».