Число погибших детей при теракте в «Крокусе» увеличилось до шести

Число погибших детей при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до шести, сообщает РИА Новости. Ранее было известно о пяти погибших детях. По данным СМИ, шестеро детей погибло, еще семь – пострадали. Двое из них находятся дома на амбулаторном лечении, остальные – в больнице. Двое из них – в тяжелом состоянии.

Напомним, нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 143 человека, в том числе дети.