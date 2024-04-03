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Число погибших детей при теракте в «Крокусе» увеличилось до шести
Число погибших детей при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до шести, сообщает РИА Новости. Ранее было известно о пяти погибших детях.
По данным СМИ, шестеро детей погибло, еще семь – пострадали. Двое из них находятся дома на амбулаторном лечении, остальные – в больнице. Двое из них – в тяжелом состоянии.
Напомним, нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 143 человека, в том числе дети.
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