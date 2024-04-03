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Захарова назвала «вбросом» сообщения, что США предупредили РФ о теракте в «Крокусе»
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала «вбросом» материалы американских СМИ, согласно которым Соединенные Штаты предупредили Россию о возможности теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» за две недели до нападения. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы настолько уже привыкли к американским, с одной стороны, вбросам в информационное пространство, потом отказу от своих же собственных заявлений, что мне очень хочется попросить вас получить от американской стороны фактологический материал на эту тему», — поделилась представитель МИД своим пониманием ситуации.
Захарова также посоветовала журналисту, задавшему вопрос о соответствующей публикации газеты The Washington Post, поинтересоваться у американской стороны, «когда» и «кому» США передали информацию о риске теракта в «Крокусе».
Ранее The Washington Post написала, что американские официальные лица направили предупреждение в Россию за день до того, как посольство Штатов в Москве сообщило о возможном теракте в столице РФ, и за две недели до самого нападения на «Крокус Сити Холл».
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