Захарова назвала «вбросом» сообщения, что США предупредили РФ о теракте в «Крокусе»

Мария Захарова

Фото: пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала «вбросом» материалы американских СМИ, согласно которым Соединенные Штаты предупредили Россию о возможности теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» за две недели до нападения. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы настолько уже привыкли к американским, с одной стороны, вбросам в информационное пространство, потом отказу от своих же собственных заявлений, что мне очень хочется попросить вас получить от американской стороны фактологический материал на эту тему», — поделилась представитель МИД своим пониманием ситуации.

Захарова также посоветовала журналисту, задавшему вопрос о соответствующей публикации газеты The Washington Post, поинтересоваться у американской стороны, «когда» и «кому» США передали информацию о риске теракта в «Крокусе».

Ранее The Washington Post написала, что американские официальные лица направили предупреждение в Россию за день до того, как посольство Штатов в Москве сообщило о возможном теракте в столице РФ, и за две недели до самого нападения на «Крокус Сити Холл».