Министр культуры РТ оценила создание полноценного циркового шоу в 120 млн рублей

Казанский цирк в 2022 году

Фото: Рамиль Гали / «Татар-информ»

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на встрече с представителями СМИ, отвечая на вопрос журналиста «Татар-информа», оценила потенциальные затраты на создание республикой собственного полноценного красочного циркового шоу в 100–120 млн рублей. При этом она подчеркнула, что считает эту задачу не менее сложной, чем создание в регионе музыкального театра, и призвала набраться терпения.

«Вы когда-нибудь видели, как строится цирковой аттракцион (номер)? Мы сейчас считаем, что создали национальные программы. В те программы, которые были до летней, во многие были интегрированы номера нашей цирковой школы. Но это не быстрый процесс. Вы вспомните, в школу поступают 150 человек, а выпускаются двое — два человека, которые готовы остаться в профессии. Это профессия высокого риска. Не надо упрощать. Цирковое искусство — одно из самых сложных. Самые сложные задачи у менеджера в цирке, потому что 50% людей, которые выходят на арену цирка, рискуют своей жизнью каждый день. Собрать группу таких людей очень тяжело. Купить животных — очень дорого. Нормальная полноценная программа, если мы хотим сделать собственную цирковую программу, это 100–120 млн затрат. Это красочное шоу. Даже маленькая программа меньше 25 млн не будет стоить. А дальше что с ней делать? Вопрос последующего проката. Не упрощайте», — сказала Аюпова.

Все лето в казанском цирке шла совместная программа Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, артистов Детской цирковой школы Казани и собственного балета Казанского цирка «Всё будет хорошо!». Основой ее стали номера одноименного представления Цирка на Цветном бульваре, презентованного зрителям в Москве в 2021 году. В адаптированной для Казани программе задействованы 14 воспитанников Детской цирковой школы в возрасте от 11 до 16 лет и балет Казанского цирка, в который вошли восемь девушек и восемь юношей. Танцевальная труппа сопровождает хореографическими подводками цирковые номера Цирка на Цветном бульваре, а ребята из Казанской цирковой школы вовлечены в уже существовавший номер московской программы «Скакалка».

Нового директора Казанский цирк получил в конце мая прошлого года. Им стала Эльмира Булатова.