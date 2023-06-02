Лидеры «Культурного дневника» первыми увидели дуэт цирка Никулина и цирковой школы Казани

Ко Дню защиты детей в Казанском цирке приурочили премьеру совместного проекта Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, артистов Детской цирковой школы Казани и собственного балета Казанского цирка. Программу «Всё будет хорошо!», уже полюбившуюся зрителю Москвы, в столице Татарстана доработали под местную специфику. Сопроводили своими хореографическими подводками и включили в уже существовавший номер «Скакалка» ребят-подростков, которые только еще учатся быть цирковыми артистами. Представление стало подарком для нескольких сотен других ребят из Татарстана и их родителей — первыми зрителями стали активисты республиканского проекта «Культурный дневник школьника», а также дети и члены семей участников специальной военной операции.

«Наша задача — чтобы родители вместе с детьми могли помечтать о чуде и поверить созвучно сегодняшней программе цирка, что „всё будет хорошо”. Это очень важно. Ребенок — это агент развития. Культурная среда подпитывает эмоционально и физически в различных формах активности. Дети будут больше реализовывать свой потенциал в каждодневной жизни, ориентируясь на возможности, которые им предоставляются, [и они их видят сегодня]. Сегодня много семей в зале. Ничто так не радует ребенка, как любовь и внимание их родителей. Спасибо родителям, что сегодня вы со своими детьми. И от всей души желаю, чтобы ваши дети как можно больше времени общались со своими родителями, видели их! Чтобы нам не пришлось вас защищать, мы будем вас просто любить», — сказала министр культуры РТ Ирада Аюпова, приветствуя гостей и участников циркового представления.

Фото: © Екатерина Семенова

Подобные мероприятия, подчеркнула она, проводятся Министерством культуры РТ совместно с Министерством образования и науки. Проект «Культурный дневник школьника» был создан в 2014 году, а с 2019 года оказался включен в состав федерального межведомственного проекта «Культура для школьников». В 2022-м эта инициатива охватила более 300 тыс. учеников 1–4-х классов из Татарстана. Они сами и вместе с родителями, посетив различные культурно-образовательные мероприятия, заполняют свои страницы в электронной и печатной версиях «Культурного дневника», соревнуются в количестве и качестве изложения впечатлений. Лучших по итогам полугодия и года награждают организаторы акции билетами на посещение театров, концертов и шоу.

В Казанском цирке первых зрителей программы «Всё будет хорошо!» до начала представления встретили общительные мимы и жонглеры. Само шоу длилось два с половиной часа, удивляя, веселя и иногда настораживая ребят и их родителей. А это, как рассказал в интервью «Татар-информу» генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин, и есть рецепт успешного цирка.

Фото: © Екатерина Семенова

«Рецепты успешного цирка бывают разные. Мой отец любил говорить, что цирк — это такая штука, которая должна радовать, удивлять и немножко пугать. Вот если всё это смешано в нужных пропорциях, тогда получается настоящий цирк. А более упрощенно — что должно быть в цирке? Должны быть обязательно красивые женщины — для пап, красивые костюмы — для мам, клоуны и зверики — для детей. Так всё просто. И всё это в нашей совместной программе есть», — сказал артист.

В день премьеры в Казани, как признался сам сын великого отца — циркового артиста Юрия Никулина, новую трактовку созданной в 2021 году в Москве программы он сам увидел впервые. Потому что как руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре всегда предпочитает смотреть и оценивать уже готовую постановку и осознанно не присутствует на репетициях, чтобы потом по максимуму смотреть шоу глазами зрителя, а не руководителя цирка.

Фото: © Екатерина Семенова

«Безусловно, поскольку [это представление] — наш ребенок, я несу за него ответственность тоже. Но он в надежных, хороших руках, я за него спокоен. У вас есть совершенно уникальная вещь — у вас есть детская цирковая школа при цирке. И вы можете приглашать талантливых детей и учеников цирка с перспективой на будущее», — подчеркнул Максим Никулин.

В программе «Всё будет хорошо!» задействованы 14 воспитанников Детской цирковой школы в возрасте от 11 до 16 лет, а также балет Казанского цирка, в который вошли 8 девушек и 8 юношей. «Всё будет хорошо!» для них — первый для них как для полноценного танцевального коллектива совместный проект. А вот о летних каникулах ребятам придется забыть — представления будут идти в течение трех летних месяцев почти каждый день, иногда по несколько в день.

«Это дети цирка. Они выбрали себе такую жизнь — цирковую», — констатировали в администрации Казанского цирка.

Максим же Никулин уверен, что для создания в Казани собственной цирковой труппы у столицы Татарстана есть всё — цирковая школа и национальная ментальная самобытность.

Фото: © Екатерина Семенова

«Что такое независимость — это прежде всего самобытность. В Татарстане это есть. Есть своя культура, древнейшая культура. И есть свои традиции, есть свои цвета, графики, орнаменты. Это всё можно использовать. В представлении о России уже давно никого не интересуют медведи, балалайки и кокошники — мы все растем, все развиваемся. Если на сегодняшний день Татарстан сможет, а я знаю, что он сможет, показать свое цирковое лицо, будет замечательно. Нам всем есть чем гордиться. И это не выпячивание, не хвастовство, а объективная реальность данного нам ощущения. Не надо бояться. У вас всё это есть, поэтому ваш цирк может оставаться независимым», — сказал Никулин.

Детей, и правда, в представлении больше всего заинтересовали животные — кошки, преодолевающие полосу препятствий, пудели, танцующие в парах, медвежонок на разных видах транспорта и попугаи, один из которых обучен даже забрасывать мяч в миникорзину для волейбола или перекатываться кубарем по столу.