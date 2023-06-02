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Культура 2 июня 2023 16:45

Лидеры «Культурного дневника» первыми увидели дуэт цирка Никулина и цирковой школы Казани

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Лидеры «Культурного дневника» первыми увидели дуэт цирка Никулина и цирковой школы Казани

Ко Дню защиты детей в Казанском цирке приурочили премьеру совместного проекта Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, артистов Детской цирковой школы Казани и собственного балета Казанского цирка. Программу «Всё будет хорошо!», уже полюбившуюся зрителю Москвы, в столице Татарстана доработали под местную специфику. Сопроводили своими хореографическими подводками и включили в уже существовавший номер «Скакалка» ребят-подростков, которые только еще учатся быть цирковыми артистами. Представление стало подарком для нескольких сотен других ребят из Татарстана и их родителей первыми зрителями стали активисты республиканского проекта «Культурный дневник школьника», а также дети и члены семей участников специальной военной операции.

«Наша задача чтобы родители вместе с детьми могли помечтать о чуде и поверить созвучно сегодняшней программе цирка, что „всё будет хорошо”. Это очень важно. Ребенок это агент развития. Культурная среда подпитывает эмоционально и физически в различных формах активности. Дети будут больше реализовывать свой потенциал в каждодневной жизни, ориентируясь на возможности, которые им предоставляются, [и они их видят сегодня]. Сегодня много семей в зале. Ничто так не радует ребенка, как любовь и внимание их родителей. Спасибо родителям, что сегодня вы со своими детьми. И от всей души желаю, чтобы ваши дети как можно больше времени общались со своими родителями, видели их! Чтобы нам не пришлось вас защищать, мы будем вас просто любить», сказала министр культуры РТ Ирада Аюпова, приветствуя гостей и участников циркового представления.

Фото: © Екатерина Семенова

Подобные мероприятия, подчеркнула она, проводятся Министерством культуры РТ совместно с Министерством образования и науки. Проект «Культурный дневник школьника» был создан в 2014 году, а с 2019 года оказался включен в состав федерального межведомственного проекта «Культура для школьников». В 2022-м эта инициатива охватила более 300 тыс. учеников 1–4-х классов из Татарстана. Они сами и вместе с родителями, посетив различные культурно-образовательные мероприятия, заполняют свои страницы в электронной и печатной версиях «Культурного дневника», соревнуются в количестве и качестве изложения впечатлений. Лучших по итогам полугодия и года награждают организаторы акции билетами на посещение театров, концертов и шоу.

В Казанском цирке первых зрителей программы «Всё будет хорошо!» до начала представления встретили общительные мимы и жонглеры. Само шоу длилось два с половиной часа, удивляя, веселя и иногда настораживая ребят и их родителей. А это, как рассказал в интервью «Татар-информу» генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин, и есть рецепт успешного цирка.

Фото: © Екатерина Семенова

«Рецепты успешного цирка бывают разные. Мой отец любил говорить, что цирк это такая штука, которая должна радовать, удивлять и немножко пугать. Вот если всё это смешано в нужных пропорциях, тогда получается настоящий цирк. А более упрощенно что должно быть в цирке? Должны быть обязательно красивые женщины для пап, красивые костюмы для мам, клоуны и зверики для детей. Так всё просто. И всё это в нашей совместной программе есть», сказал артист.

В день премьеры в Казани, как признался сам сын великого отца циркового артиста Юрия Никулина, новую трактовку созданной в 2021 году в Москве программы он сам увидел впервые. Потому что как руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре всегда предпочитает смотреть и оценивать уже готовую постановку и осознанно не присутствует на репетициях, чтобы потом по максимуму смотреть шоу глазами зрителя, а не руководителя цирка.

Фото: © Екатерина Семенова

«Безусловно, поскольку [это представление] наш ребенок, я несу за него ответственность тоже. Но он в надежных, хороших руках, я за него спокоен. У вас есть совершенно уникальная вещь у вас есть детская цирковая школа при цирке. И вы можете приглашать талантливых детей и учеников цирка с перспективой на будущее», подчеркнул Максим Никулин.

В программе «Всё будет хорошо!» задействованы 14 воспитанников Детской цирковой школы в возрасте от 11 до 16 лет, а также балет Казанского цирка, в который вошли 8 девушек и 8 юношей. «Всё будет хорошо!» для них первый для них как для полноценного танцевального коллектива совместный проект. А вот о летних каникулах ребятам придется забыть представления будут идти в течение трех летних месяцев почти каждый день, иногда по несколько в день.

«Это дети цирка. Они выбрали себе такую жизнь цирковую», констатировали в администрации Казанского цирка.

Максим же Никулин уверен, что для создания в Казани собственной цирковой труппы у столицы Татарстана есть всё цирковая школа и национальная ментальная самобытность.

Фото: © Екатерина Семенова

«Что такое независимость это прежде всего самобытность. В Татарстане это есть. Есть своя культура, древнейшая культура. И есть свои традиции, есть свои цвета, графики, орнаменты. Это всё можно использовать. В представлении о России уже давно никого не интересуют медведи, балалайки и кокошники мы все растем, все развиваемся. Если на сегодняшний день Татарстан сможет, а я знаю, что он сможет, показать свое цирковое лицо, будет замечательно. Нам всем есть чем гордиться. И это не выпячивание, не хвастовство, а объективная реальность данного нам ощущения. Не надо бояться. У вас всё это есть, поэтому ваш цирк может оставаться независимым», сказал Никулин.

Детей, и правда, в представлении больше всего заинтересовали животные кошки, преодолевающие полосу препятствий, пудели, танцующие в парах, медвежонок на разных видах транспорта и попугаи, один из которых обучен даже забрасывать мяч в миникорзину для волейбола или перекатываться кубарем по столу.

#казанский цирк #культурный дневник школьника
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