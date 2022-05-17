Новым директором Казанского цирка стала Эльмира Булатова

Директором государственного автономного учреждения культуры Республики Татарстан «Казанский государственный цирк» назначена Эльмира Хамидовна Булатова. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ в своем Telegram-канале.

Первый заместитель руководителя ведомства Юлия Адгамова сегодня представила нового директора коллективу цирка.

В министерстве отмечают, что Эльмира Булатова имеет большой опыт работы в сфере циркового искусства. В частности, она трудилась в цирке братьев Запашных и Большом московском цирке, а также возглавляла частную цирковую организацию.

Предыдущий директор Казанского цирка Рамиль Шарифуллин в ноябре прошлого года был уволен после служебной проверки, о чем сообщал «Татар-информ».